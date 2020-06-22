5G投資佈局全球 有三大理由

5G 投資熱度持續升溫，該如何布局？法人建議，要掌握「放眼國際、佈局全球」的原則，因為市場變數多，分散投資各國，避免過度集中，才能建立下檔保護。

5G 投資趨勢成形，不少人想要持超前部署，參與 5G 投資契機，元大投信提醒，「雞蛋不要放在同一個籃子裡！」，不論何時投資都應分散風險，尤其目前全球金融市場仍可能受中美貿易戰、疫情等變數影響，應盡可能將投資國家分散、避免過度集中，透過「全球佈局」，並降低政經情勢波動較大國家之比重，建立下檔保護。

元大投信分析投資 5G 應「放眼國際、佈局全球」的重要性，首先是 5G 發展為國際趨勢：各國都將競相參與，且各國在 5G 發展進度並非一成不變，投資國家廣泛、不受限單一國家，不僅能在 5G 產業裡找到全球「菁英中的菁英」，也可因應各國 5G 發展狀況調整比重，使 5G 投資組合保有彈性，不受侷限。

其次是有助分散風險：尤其現今中美貿易戰、疫情傳染等皆未停歇，更應將投資標的分散再分散，當投資標的過度集中於單一國家或區域，倘若該國政經、疫情劇烈變化，進而引發系統性風險時，便很可能導致投資組合波動過劇，故透過全球佈局之重要性可見一斑。

三是市場環境多變：近年各國政府也頻頻祭出財政或貨幣政策以求穩定，惟金融市場多變、國際貨幣政策方向不定，以美國聯準會（Fed）為例，貨幣政策便由緊縮改為寬鬆、利率亦由升轉降，國際上非美貨幣匯率連帶受影響，若投資標的分散於多國，有助降低單一國家匯率風險，避免匯差侵蝕投資獲利。

假若某國貨幣匯率當年度貶值 3%，即便投資年化報酬率達 5%，但扣除匯差、匯損後便很可能連 3% 都不到，因此投資標的應盡可能分散於不同國家，不僅可降低單一國家匯率風險，多國貨幣匯率可能有升有貶，連帶可調合、降低投組中的因匯率波動所受衝擊。

觀察目前國際知名 5G ETF，可發現各別所投資國家、比重雖不同，但皆分散於不同國家，顯示 5G ETF 以投資全球 5G 產業為趨勢，以近期市場高度注目的元大全球未來關鍵科技 ETF(00876) 為例，主要投資於美國、台灣、日本，鎖定 5G 產業鏈中的上游關鍵零組件，短短五個募集日，累積扣款筆數逾 4 萬筆，募集金額約新台幣 150 億元，一舉成為台灣募集金額最高的 ETF，預計 7 月 7 日掛牌，屆時可透過證券市場參與，交易操作簡便。