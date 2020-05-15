人民幣國際化跳板 人行重申香港國際金融中心地位

周四 (14 日) 晚間中國人行宣布「粵港澳大灣區」發展的金融 30 條指引，其中重申支持香港國際金融中心地位，並開放大灣區的中國居民透過港澳銀行購買香港理財產品。

該條文明確重申支持香港國際金融中心地位，此外也將利用該地位，進一步推動人民幣國際化。

外界認為「去中國化」使得中國正面臨嚴峻的外在考驗，中國想利用香港的特殊地位，加速人民幣國際化，強化人民幣在國際市場的影響力。同時以大灣區為試點，進行新一波金融改革，引進更多外資投入跨境金融服務。

此外，在新冠肺炎疫情衝擊下推動大灣區發展，也可刺激廣東省的經濟再起步。

(圖片: AFP)

而這次指引加強跨境人民幣、外幣投資、貿易、貸款及流通便利化等等。換言之，外資企業可以利用香港更便利的與中國進行各種金融服務，人民幣可以在港澳跨境使用的程度大幅提升。對於外資金融機構，則可利用這個機會將業務快速伸展至大灣區。

對外資金融機構而言，可以展開跨境貸款業務、開展貿易融資資產跨境轉讓等等，均是很難得的機會可在中國擴展業務，對這塊肥肉外資早已虎視耽耽。

而最快可見到實際成效的，就是允許中國私募基金境外投資、支持粵港澳大灣區的中國居民透過港澳銀行購買港澳銀行銷售的理財產品等，特別是後者，這是香港銀行業最賺錢的一部分，若可將業務深入到大灣區的中國境內，業績可望大幅提升。

