美國將啟動新一輪直升機撒錢？川普：計畫中、會很慷慨

美國經濟依舊表現不佳，美國總統川普的撒錢直升機又準備開動了嗎？

川普週一 (23 日) 表示，他將會支持再一輪的經濟刺激支票，以幫助經濟由疫情後快速復甦。

在接受 Scripps local TV 訪問時，川普被問到是否會再發新一輪刺激支票，他回答說：「是，我們是的。」

川普說，政府會再制定新一輪的刺激計畫，計畫會非常好，而且也會很慷慨。不過，他並沒有回覆關於會發多少錢的問題。

據白宮官員表示，經濟團隊確實在研究新一輪的直接性付款方案，但迄今為止，尚未做出任何決定。

今年 3 月，美國國會批准直接撥付每人 1200 美元，以緩解疫情帶來的經濟打擊，據美國國稅局表示，至 6 月初，已經處理了 1.59 億筆付款。

不過，一些共和黨議員表示，他們可能不會支持新一輪的直接付款，一些參議員表示，他們寧願將重點置於中小企業的貸款計畫，以及州和地方的資金，還有社會保障福利上。

美國眾議院已通過第二輪價值 3 兆美元的「英雄法案」(Heroes Act)，提供約 1 兆美元給州和地方政府，還將發放現金給數以百萬受疫情衝擊的美國家庭，資助醫院和醫療工作人員，延長失業給付和糧食援助，並撥款用來檢測病毒。

不過共和黨員對此案投下反對票，參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 也還未將本案提交參議院。川普先前表示，若法案到達白宮，他將予以否決，他的官員形容這是一個「意識型態願望清單」。