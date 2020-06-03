美5月ISM非製造業PMI自11年低點反彈且優於預期

美國供應商管理協會 (ISM) 週三 (3 日) 公佈 5 月份非製造業採購經理人指數 (PMI)，報 45.4，遠優於市場預估值 44.0，且自 11 年的谷底回升。

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，美國 ISM 非製造業 PMI 指數於 4 月份時跌落至 41.8，為自 2009 年 3 月以來最低點，且為自 2009 年 12 月以來，首次跌破景氣榮枯分水嶺 50 之下。

Markit 服務業 / 製造業 PMI、ISM 製造業 / 非製造業 PMI(圖：Zero Hedge)

但隨著疫情的放緩，美國宣佈重啟經濟活動，零售及服務業者也開始恢復營業，促使服務業景氣逐漸自谷底回升。而由於服務業佔了美國整體經濟活動的 3 分之 2，因此，受惠於服務業的回溫，預期將有望紓緩經濟持續衰退的壓力。

美國 GDP Q1 季增年率衰退了 5%，創下自 2007 年至 2009 年的金融海嘯時期以來之最差表現，此外，市場更預估美國 Q2 的 GDP 季增年率將進一步惡化，預估衰退幅度恐將高達 40%，創下自 1930 年經濟大蕭條以來最嚴重的衰退。

5 月美國 ISM 非製造業 PMI 細項指數：

商業活動生產指數報 41.0，前值 26.0

新訂單指數報 41.9，前值 32.9

僱傭指數報 31.8，前值 30.0

供應商交貨指數報 67.0，前值 78.3

存貨指數報 48.0，前值 46.9

原物料價格指數報 55.6，前值 55.1

未完成訂單指數報 46.4，前值 47.7

新出口訂單指數報 41.5，前值 36.3

原物料進口指數報 43.7，前值 49.3

庫存景氣指數報 55.1，前值 62.6

5 月美國 ISM 非製造業 PMI 細項指數 (圖：ISM)

根據 ISM 非製造業 PMI 細項指數顯示，新訂單指數在 4 月份跌落至 32.9，創下自 1997 年該數據開始統計以來的最差表現，但於 5 月份大幅反彈至 41.9。此外，僱傭指數亦由 4 月份的 30.0 回升至 31.8，顯示隨著美國各州重啟經濟，服務業的就業市場壓力亦稍獲紓緩。