美5月ISM非製造業PMI自11年低點反彈且優於預期

美國供應商管理協會 (ISM) 週三 (3 日) 公佈 5 月份非製造業採購經理人指數 (PMI)，報 45.4，遠優於市場預估值 44.0，且自 11 年的谷底回升。
受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，美國 ISM 非製造業 PMI 指數於 4 月份時跌落至 41.8，為自 2009 年 3 月以來最低點，且為自 2009 年 12 月以來，首次跌破景氣榮枯分水嶺 50 之下。
但隨著疫情的放緩，美國宣佈重啟經濟活動，零售及服務業者也開始恢復營業，促使服務業景氣逐漸自谷底回升。而由於服務業佔了美國整體經濟活動的 3 分之 2，因此，受惠於服務業的回溫，預期將有望紓緩經濟持續衰退的壓力。
美國 GDP Q1 季增年率衰退了 5%，創下自 2007 年至 2009 年的金融海嘯時期以來之最差表現，此外，市場更預估美國 Q2 的 GDP 季增年率將進一步惡化，預估衰退幅度恐將高達 40%，創下自 1930 年經濟大蕭條以來最嚴重的衰退。
5 月美國 ISM 非製造業 PMI 細項指數：
- 商業活動生產指數報 41.0，前值 26.0
- 新訂單指數報 41.9，前值 32.9
- 僱傭指數報 31.8，前值 30.0
- 供應商交貨指數報 67.0，前值 78.3
- 存貨指數報 48.0，前值 46.9
- 原物料價格指數報 55.6，前值 55.1
- 未完成訂單指數報 46.4，前值 47.7
- 新出口訂單指數報 41.5，前值 36.3
- 原物料進口指數報 43.7，前值 49.3
- 庫存景氣指數報 55.1，前值 62.6
根據 ISM 非製造業 PMI 細項指數顯示，新訂單指數在 4 月份跌落至 32.9，創下自 1997 年該數據開始統計以來的最差表現，但於 5 月份大幅反彈至 41.9。此外，僱傭指數亦由 4 月份的 30.0 回升至 31.8，顯示隨著美國各州重啟經濟，服務業的就業市場壓力亦稍獲紓緩。