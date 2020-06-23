美股今年漲勢差不多結束了？瑞信這麼說

美股自 3 月下旬以來上漲了近 45%，但 6 月這兇猛的漲勢卻止步了。

S&P 500 自 3 月低谷反彈，今年轉為正值，盤旋在 3000 點至 3200 點區間，週一 S&P 500 收高 0.6% 至 3117。至少在該指數水準上，今年下半年可能看起來跟過去幾週很像，但其中潛藏巨大風險。

瑞信美股首席策略師 Jonathan Golub 週一在報告中上修年底 S&P 500 目標，自 2700 點調升至 3200 點，理由是重啟經濟的過程以及前所未見的金融和貨幣支撐程度。

「居家防疫限令已經解除，經濟即將重啟，消費者口袋充滿了政府資金，且包括井噴式零售和就業報告在內，經濟數據顯示整體廣泛有次序的改善。」

但這些看漲因素卻遭這幾點抵銷：消費者、企業和政府如何應對第二波新冠危機的不確定性、昂貴的股價估值、Covid-19 危機的長期負面後果。這讓 Golub 認為，S&P 500 年底目標最多也就當前這水準了。

瑞信估計今年 S&P 500 EPS 為 125 美元，較去年 165 美元的水準下降，要到 2022 年獲利才會完全恢復。但是根據經濟復甦的早期快速步伐，他週一調升未來兩年的 EPS，2021 年自 150 美元上修至 155 美元，2022 年自 165 美元上修至 170 美元。

同時，Golub 指出，利率處於低檔加上 Fed 對金融市場有效的支撐讓現下本益比高於年初水準變得合理，以 S&P 500 今年 2 月登上的史上高點來說，本益比為 19 倍，現今已達 22 倍。

以 Golub 的 S&P 500 新年底目標 3200 來說，是其 2021 年 EPS 的 20.6 倍，雖然較先前預估本益比 18 倍還高，但已較目前水準下修，表明今年下半年收益成長會快於股票。

「多種因素都有可能阻礙全面復甦，包括： (1) 紐約市等公共運輸大都市重新開放後的物流挑戰 (2) 航空旅行量減少 (3) 流失的就業可能要耗費數年才能完全彌補回來。」

「經濟進展取決於薪資保護計畫 (PPP) 的擴展程度，以及失業津貼 (至少部分)，與選舉有關的稅收不確定性可能對獲利成長產生負面衝擊。長期來看，債務負擔和全球化的逆轉有可能對潛在 GDP 構成壓力。」

自 3 月下旬以來，一直由週期性股輕鬆領漲，現在今年剩餘時間內， S&P 500 可能只會在窄幅區間內交易。今年下半年投資者可能在個別產業和股票的表現較好，Golub 傾向防禦股和長期成長領域。

他建議增持科技、網路零售、通訊服務、消費者必需品、公用事業，另外，他建議減持金融、消費者非必需品 (不含網路零售)、房地產投資信託、原物料、工業和能源。他對醫療保健持中立看法。