第二波疫情暗暗來襲？旅遊股、居家防疫股將迎來重定價時刻

今年美股走勢瘋狂，自 3 月低點巨大反彈迄今，投資者正開始思考第二波新冠疫情究竟對今年下半年的股市有什麼影響，因近期美國各州新冠肺炎 (COVID-19) 新增確診人數走勢顯示，美國爆發第二波疫情的可能性，正在快速攀升。

在二波疫情可能來襲的背景下，近期美股旅遊股再次出現拋售、居家防疫股卻出現回升，市場分析師認為，美股旅遊股、居家防疫股可能伴隨著二波疫情，迎來重定價時刻。

美國各州新增確診人數攀升 圖片：COVID-19 Tracking Project

今年年初美股陡降，自開年到 3 月 23 日谷底期間，道瓊指數下跌了 35%，S&P 500 挫低 31%。

美股旅遊股受疫情重創，由於今年春季國內航空客流量年率下降了 95% 以上，美國航空股平均下跌了 60%，波音 (BA-US) 跌幅約 68%，根據《巴倫》追蹤，航天航空供應商平均跌幅 50%，遊輪股則下跌約 80%。

黑暗之後緊接就是黎明，如今 S&P 今年迄今已轉正為約莫 4% 升幅，道指跌幅已縮小至不到 10%。

自 3 月 23 日以來，航空股已上漲了約 30%，波音跳升 75%，航天航空供應商股同期平均漲幅近 40%，遊輪股也自低谷反彈了 67% 之多。

但投資者的不安卻持續加劇，週一 (22 日) 遊輪股平均下跌 6%，甚至 S&P 500 也盤旋在打平的水準上，波音和其他航空航天供應商約下跌 2%，航空股跌幅 3%。

過去 5 個交易日中，遊輪股下降了 14%，而波音下跌了 3% 以上。

然而，沃爾瑪 (WMT-US)、視頻通訊公司 Zoom (ZM-US) 週一卻分別上漲了 1.5% 和 3.5%，這兩檔在今年初防疫封鎖時期表現優異，過去 5 個交易日分別上漲 2.7% 和 5.4%，S&P 500 則上漲了 1.6%。

所有近期股價走勢都顯示，投資者開始為 Covid-19 第二波疫情做準備，這意味自近期高點下跌的居家防疫股又有希望重登高點，也意味隨著這波美股大幅反彈的旅遊股、航空股，有可能再次面臨大幅修正的風險。