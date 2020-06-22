擔憂疫情 中國暫停由泰森一家工廠進口禽肉

在美國泰森食品 (Tyson Foods) 阿肯色州工廠爆發新冠肺炎 (COVID-19) 疫情之後，中國已經暫停由此處的禽肉進口。

美國海關總署週日 (21 日) 宣布了此一消息。對於已到港或即將到港的，來自這家工廠的全部產品，中國海關部門全部暫時扣押。

泰森食品上週五表示，對阿肯色州西北部工廠的測試表明，有 481 名員工 (占 13%)COVID-19 檢測為陽性，約占 13%，其中 455 名員工，相當於 95% 沒有症狀。

泰森發言人 Gary Mickelson 指出，泰森首要任務是團隊成員的健康和安全，並與美國農業部食品安全和檢驗局緊密合作，以確保生產的所有食品完全符合政府的安全要求。

Mickelson 補充說，世界衛生組織 (WHO) 及美國衛生單位均同意，沒有證據表明病毒傳播與食品有關。

這也為全球肉類產品工廠帶來潛在的新威脅，這些工廠已經因疫情而受到打擊。在美國，有數百名工廠工人被感染，數十人死亡，最近巴西和德國工廠的感染人數也有所增加。

中國海關上週五表示，認同全球專家看法，認為北京最近出現的新疫情，不太可能起源於食品，進口食品傳播病毒的風險很低，不過週日仍然做出暫停進口的決定。

與此同時，德國一家屠宰場在發現工人被感染後，上週自願停止向中國出口豬肉。