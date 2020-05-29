庫德洛：美國經濟看到了一些希望

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週四 (28 日) 表示，重啟經濟活動的各州出現了令人鼓舞的跡象，川普政府預料經濟將強勁反彈。

美國勞工部報告顯示，截至 5 月 23 日當週，上週初次申請失業救濟金人數超過 200 萬，自新冠危機開始以來，兩個半月來的申請總人數超過 4000 萬，但續請失業金人數略有下降。

庫德洛稱：「我們正在逐步、分階段地在 5 月和 6 月重啟經濟，這是一段過渡期，在歷經所有的困難痛苦的情況看，我們實際上看到了一些希望之光。」

庫德洛指出，4 月份失業工人的比例很高，但這些工人失業是暫時的，這是預期經濟將迅速復甦的一個原因。

美國政府 3 月底推出 2.2 兆美元「冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案」(CARES ACT)，其中重要一環為每週 600 美元的額外失業津貼，這項失業補貼一直受到一些政客的批評，因為失業津貼太好，為不想上班的人支薪。

聯準會最新《褐皮書》報告中亦指出，基於種種原因，美國員工不願重返工作崗位，包括健康擔憂、托兒機會有限，以及高額的失業津貼。

俄亥俄州共和黨參議員 Rob Portman 提議發放現金獎金，以鼓勵員工重返工作崗位。庫德洛對此表示，川普政府對這一想法抱持開放態度：「這是我們正在密切關注的事情。」