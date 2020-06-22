三因素支撐高收益債擺脫急跌頹勢

全球央行相繼祭出低利率，美國聯準會決議維持基準利率 0% 到 0.25% 至少到 2022 年，投信認為，在油價擺脫低檔泥濘、低利率與美元偏弱的推波助瀾下，可望提供高收益債支撐。

柏瑞投信表示，美國聯準會擴大購買個別公司債為全球高收益債提供支撐力道，雖然 Fed 預期美國經濟可能要等明、後兩年才有機會出現明顯復甦，但明確消除了市場對於負利率的預期，加上在 Fed 購債注資不中斷的擔保下，刺激大幅資金流入高收債市。

以初級市場來說，據統計，今年以來截至 6 月 3 日止新券發行量已達 1818 億美元，較去年同期間大幅增加 68%，進一步緩解企業的融資需求。

柏瑞全球策略高收益債券基金經理人邱奕仁表示，受封城衝擊市場消費力道明顯銳減，這也讓美國經濟第 2 季陷入衰退困境，所幸美國政府大舉祭出 2.2 兆美元 (約當 10%GDP) 的刺激方案來降低衝擊，加上已經提出的新一輪的振興方案，正等待國會的通過，預期將可挹注下半年經濟復甦的動能。

邱奕仁指出，回顧過去 2 個月，高收債的違約主要以能源業和零售業為主，導致債券違約率攀升至 5.4%，預估全年違約率約 6%。

柏瑞投信表示，高收益債自 6 月以來持續走升，即將收復年初失土，但如果從殖利率水準來看，目前約 6.7% 與 10 年均值相當，短期來看目前評價面合理，長期來看，仍具投資價值。

柏瑞投信表示，接下來將持續觀察全球經濟是否會受到疫情二次爆發的衝擊，並須留意高收益債市仍有波動風險。

瑞銀表示，疫情恐捲土重來以及債去違增加的疑慮將是全球信貸市場面臨的中期挑戰，預估今年下半年，貨幣寬鬆和逐步復甦經濟活動應有助於信貸利差的回升。