〈凌華股東會〉打造3A新動能 再攜廣達轉投資攻自駕車

工業電腦大廠凌華 (6166-TW) 董事長劉鈞今 (22) 日指出，未來將鎖定「3A」應用，跟友達 (2409-TW) 合作的智慧工廠 AI 邊緣運算應用，短期將最先發酵，中期則有跟鴻海 (2317-TW) 合作的自主移動式機器人 (AMR)，另外，凌華也跟廣達 (2382-TW) 轉投資的日本電動車新創 Tier IV 合作，將發展長期自駕車 (AV) 商機。

劉鈞透露，跟友達合作的智慧工廠邊緣 AI 應用，是將 AI 搭載在自動光學檢測 (AOI) 設備上，打造「AI4AOI」的應用，用在檢測面板瑕疵，劉鈞表示，若高難度的面板檢測都能應用，未來也可應用在零售、食物辨識方面。

此外，凌華跟友達合作後，也開始拓展有屏的工業電腦產品，包括工控、醫療等領域，劉鈞看好，此波疫情後，抗菌顯示器、醫療設備等將被市場逐漸關注，加上友達積極轉型，布局醫療應用，雙方合作後市可期。

而與鴻海合作的 AMR，劉鈞認為，三年內可看到較顯著的效益，且未來在人力供給挑戰越來越大下，自主機器人需求勢必將大增，將是中期營運的一大動能。

至於自駕車，凌華今日也宣布，與廣達轉投資的 Tier IV、工研院 (ITRI) 三方合作，共同開發以開放原始碼自動駕駛技術 Autoware 為基礎的智慧運輸與交通管理系統。

劉鈞透露，自駕車與 AMR 的企業場域驗證不同，自駕車必須要在外部、開放的空間驗證，以及公部門協助，因此後續將與經濟部、地方政府合作，在國內公共道路上進行概念驗證 (PoC) 現場測試，不過發展上還需要一段時間。