〈凌華股東會〉與鴻海合作打造AMR 效益三年內顯現

工業電腦大廠凌華 (6166-TW) 董事長劉鈞今 (22) 日直言，跟鴻海 (2317-TW) 結盟成立專攻自主移動機器人 (AMR) 的合資公司，是全球最強的 AMR 公司，最快 7 月初取得設立核准，近期很快就會有成果，三年內就會產生效益。

劉鈞表示，凌華不做機器人，而是專注在控制器、內部軟體， 2015 年底併購的英國軟體公司 PrismTech，專注在資料分散式軟體 (DDS)，讓機器、設備除了向上傳輸資料、向下控制馬達、感測器外，也能橫向水平溝通，從自動化走向自主化，也讓雙方合作的 AMR 有別於過往傳統的機器手臂或是無人搬運車 (AGV)。

劉鈞進一步指出，AMR 像是有智能的小型電動車，要將輪子、電池、機構件等做得好，就需要好的系統整合能力以及場域進行驗證，鴻海不但擁有很強的硬體製造整合能力、也有場域，會先利用單一場域驗證落地，再全面推廣到鴻海所有廠區，未來也鎖定 AGV 更換至 AMR 的商機。

雙方合資公司將以鴻海持股 51%，凌華持股 49% 共同成立，目前預計 7 月完成登記，劉鈞透露，依照鴻海的速度，預計近期很快就會有成果出現，合作效益也可望在三年內顯現。

而凌華今日股東會通過去年財報以及每股配息 1.6 元，同時因應友達入股，也增選一席董事，由友達取得，代表人則由友達總經理暨營運長柯富仁出任。