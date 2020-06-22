大同引進日本投資人開發太陽能電廠 2021年併網發電

大同 (2371-TW) 今 (22) 日董事會通過，將對旗下 100% 子公司志光能源增資新台幣 2.5 億元，並引進策略性投資人日本双日株式會社 (Sojitz Corporation) 與日本四國電力公司(Shikoku Electric Power Company)，一同參與志光能源位於台南市七股區三股子段太陽能電廠開發案，是大同投資單一最大容量的太陽能電廠，以及全台取得同意備案專案中規模最大的漁電共生案。

志光能源位於台南太陽能電廠開發案，第一期將於今年下半年開始建置，總容量約為 85MW，預計 2021 年可完成所有工程建置、併網發電，未來每年發電量超過 1.8 億度，將能減少排碳量逾 10 萬公噸，相當 260 座大安森林公園的減碳量。

大同表示，公司在太陽能電廠中，累計超過 800 個案場，併網發電容量已超過 140MW；引進日本的双日株式會社為日本六大商社之一、四國電力為日本十大電力公司之一，主要從事發電、輸電、配電和銷售電力，擁有水力、火力、核能、太陽能和風能發電等能力，這 2 家公司已在智利 Huatacondo 合作投資 98MW 太陽能案場，也共同參與雲林離岸風電 640MW 投資案，具備國際大型案場建置、管理經驗以及專案融資能力。