經理人示警股市被高估 慎防第二波疫情

雖然新冠肺炎疫情重創全球經濟，不過股市卻絲毫不受影響，全球各股市多數已收復失土，回到疫情前水準。由於經濟成長與股市嚴重脫鉤，法人認為，目前股市評價面被高估，必須格外慎重，而且仍然需要留意新冠疫情是否出現反覆的風險。

全球各國陸續復工，將帶動全球經濟回升，六月份美林全球基金經理人調查顯示，經理人樂觀看待全球製造業採購經理人將在 2020 年第三季回到 50 的榮枯分水嶺之上，較上個月大幅跳升 23 個百分點至 61%，是 2017 年一月以來的最高位。

至於股市方面，自從美歐經濟重啟、聯準會降息購債支持經濟、歐盟祭出 7,500 億歐元財政政策等激勵措施，全球股市從 3 月低點已經上漲約四成。儘管歐美各國開始陸續復工，不過，仍有 64% 的經理人認為經濟應該是 U 型或 W 型復甦，目前的漲勢雖然凌厲，卻是熊市反彈。

由於股市水漲船高，推升評價面，近八成經理人認為，目前股市評價面被高估，是自 1998 年調查開始以來的最高水平。此外，各國央行接力降息，高息時代已經回不去了，高達 67% 的經理人直言未來十年的股市年化報酬將介在 0%~5% 之間。

大類資產上，經理人降低現金水位，從上個月的 5.7% 降至 4.7%，是 2009 年八月以來的最大降幅，欲加碼股票的經理人淨比例，自前月跳升 22 個百分點，至 6%；欲加碼債券的經理人淨比例較上月大跌 13 個百分點，在 - 26%；欲加碼現金的經理人下降 11 個百分點，至淨加碼 33%；大幅調升大宗商品部位 16 個百分點，至淨加碼 7%。

區域股市方面，美國多州宣布重啟部分經濟活動，加上貨幣政策及財政政策的支持，欲加碼美股的經理人淨比例小幅下滑 2 個百分點，至淨加碼 22%，新興股市本月上升 13 個百分點，至 12%，歐股及新興股市看好度雙雙大幅上升。與此同時，對沖基金大舉進場，股票淨部位從 34% 大幅上升到 52%，是 2018 年九月以來的高點。

產業方面，科技及醫療仍是經理人長線看好的兩大產業，但類股輪動也令價值型類股出現鹹魚翻身，金融及能源的減碼幅度大幅降低。新冠疫情為數位轉型及其相關主題帶來巨大機遇，科技產業可望受惠。在研發出疫苗之前，即使解除封鎖，輕度的社交隔離措施仍將持續，支持對數位服務的需求，但評價面高漲令經理人對於科技的看好度較上月下降 9 個百分點，降到淨加碼 36%。看好度居次的醫療產業，長期增長動力保持不變，全球人口高齡化支持醫療需求，近年的新藥及治療方法明顯增加，史坦普五百醫療指數漲多震盪，醫療產業的淨加碼幅度下跌 18 個百分點至淨加碼 30%。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡 ‧ 麥可羅表示，醫療資源以應對新冠肺炎為優先，臨床試驗、新藥審核進度、已經獲准的藥物銷售短期內將受到負面影響，但干擾將是暫時的，處方藥的需求相對缺乏彈性，因此生技及製藥公司通常都更能抵禦商業周期的波動。除此之外，生技產業的長期增長動力保持不變，正向看待生技產業長期投資前景，其中，特別看好三個治療領域，包括用來治療癌症的過繼性 T 細胞療法、精準腫瘤藥物及基因療法，預期這三個類別將改變許多難治疾病的標準療法。基金布局以美國為主，投資比重約八成，看好美國生技藥廠技術領先優勢聚焦癌症及孤兒藥等利基領域：有大量未滿足醫療需求，潛在商機大。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯認為，本波疫情為數位轉型及其相關主題帶來巨大機遇，科技產業可望受惠。在研發出疫苗之前，即使解除封鎖，輕度的社交隔離措施仍將持續，支持對數位服務的需求。而疫情過後，企業及消費者將繼續使用許多在疫情期間所使用的新數位服務及所學習到的技能，不但將促使創新者更深入的進行數位轉型，也將喚醒落後者對於數位轉型的需求。基金現階段加碼應用軟體及網路股，囊括人工智慧、雲端運算、電子商務、電子支付、5G 通訊等投資主題，掌握數位經濟的龐大商機。