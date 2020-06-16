Fed提新刺激政策 華爾街高喊美股多頭延續

由於聯準會 (Fed) 正竭盡全力幫助經濟復甦，市場上週大跌的絕望情緒，似乎已經被新的 Fed 刺激政策所取代。

在週一 (15 日) 出現 3 月以來最嚴重的跌幅後，全球股市在週二 (16 日) 恢復漲勢，多頭似乎正重回正軌，主因即為 Fed 的公司債購買計劃以及川普政府傳出考慮 1 兆美元的基礎設施刺激計畫。

AxiCorp 市場分析師 Stephen Innes 表示：「交易者對大量刺激措施感到歡欣鼓舞，政策推出的速度比以往任何時候都快，投資者如今正在躍躍欲試來逢低買入股票。」

Oanda 亞太區市場分析師 Jeffrey Halley 表示，這種反彈將在未來幾天內持續，唯一可能的阻力就是，如果看到美國或中國因疫情再度開始開始大規模停工。

Jeffrey Halley 說道：「Fed 購買公司債和擴大中小企業貸款計劃的公告，在一夜之間止住了美股跌勢，亞洲市場也因此反彈。」

日興資產管理 (Nikko Asset Management) 首席全球分析師 John Vail 表示：「市場基本上擔心有第二波疫情衝擊，但現在市場已經對疫情有所放鬆，因為檯面上與檯面下，皆有不少刺激政策出爐和醞釀。」

Vail 也說道，先前有人認為 Fed 不會採取更多措施，因為信貸市場已經穩定下來，因此有些人會對 Fed 決定繼續買債而感到驚訝，進而延續美股多頭。