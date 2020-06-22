波頓：川普視連任重要性高於一切 用言辭掩蓋對中國的軟弱

新書即將在週二 (23 日) 發表的白宮前國安顧問波頓 (John Bolton)，週日繼續在媒體上爆料川普，並表示川普把連任一事的優先順序排在最高，甚至高過國家安全。

波頓稱，川普對情報通報不感興趣，對全球事務和他所做決定的影響力，也一無所知。他表示，他在白宮待了 1 年半時間，他幾乎想不到川普有做過任何決定，不是出於幫助個人連任的考量。

在美國疫情擴大及 11 月大選之前，川普一直在加大對中國的批評力度，但波頓表示，他只是透過嚴厲的用詞，來掩蓋對中國的軟弱，以及對中國國家主席習近平的偏愛。

現年 71 歲的波頓在川普政府時以超級鷹派著稱，對伊朗、中國均主張強硬回擊，並在任職 17 個月後，於去年 9 月被川普突然趕下台。他也是從白宮離職後出書官員中，級別最高的一位，並且在新書上市前頻頻爆料，表達對川普的不滿。

川普政府試圖阻止波頓出版新書，理由是書中包含與國家安全有關的機密訊息，但週六一名法官否決了司法部阻止此書出版的最後努力，這本書定於週二發售。

川普上週六於推特上再次痛批波頓，指責他發布大量機密訊息，違反法律，必須為此付出巨大代價。川普說，波頓喜歡向人們扔擲炸彈，現在他將嘗到炸彈的滋味。

波頓在採訪及書中均指責川普處處討好習近平，不願意處罰違反法律的中國企業，藉此討好習，並希望有助在談判上獲利。

波頓表示，川普經常與在中國大陸投資獲利豐厚的華爾街人士交往，對台灣特別容易感到不悅。他最喜歡的對比是，指著自己的馬克筆筆尖說「這是台灣」，形容歷任總統的辦公桌說稱「這是中國」。

波頓寫道：「美國對民主盟友的承諾與義務不過如此。」