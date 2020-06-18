〈房產〉台開花蓮新天堂國際養生行旅案 7月起推會員制

台開 (2841-TW) 在包括花蓮、新竹新埔、南投草屯等都有重大土地開發案，另外金門工商綜合區 BOT 案，台開董事長邱復生今 (18) 日指出，花蓮「新天堂國際養生行旅」案，將在 7 月起採會員制推案銷售。

台開花蓮「新天堂國際養生行旅」的推案，是邱復生接任台開董事長以來第一個在花蓮洄瀾灣區的推案，每單位 11 坪多起，每單位總價約 400 多萬元，為類似星級飯店標準房，且為精裝修。

邱復生指出，台開花蓮「新天堂國際養生行旅」案今年 7 月起採會員制登記銷售，除每年報酬率 3% 外，採分享經濟制，另可享會員制 10 年售後回租，是有資產之會員，有日租與長租、短租，另每一年有 30 天住宿券可自行使用入住或銷售，是投資性房產，並非一般房地產。

台開的花蓮「新天堂國際養生行旅」案，將委由宜必思酒店 (ibis) 管理，在宜必思全球 1 億多個會員與全球旗下 2051 個 ibis 酒店連結，台開認為可望吸引 ibis 會員國際客群與養生客群入住。

台開花蓮「新天堂國際養生行旅」施工現況。(圖：台開提供)

同時，台開的花蓮「新天堂國際養生行旅」占地約 3173 坪，總樓板面積 1 萬 2630 坪，地下一層，地上 10 層，樓高近 50 公尺，對於此一預計 2021 年年底完工的國際養生行旅案，台開的主要訴求在打造盡情享受從快活到悠活，從機動到極動的開超跑極速運動等養生度假生活，未來也將是 AI 智慧旅館，同步享 AIoT 智慧科技服務。邱復生說，為「新天堂國際養生行旅」案的深度發展，也將與花蓮慈濟醫院擴大合作。

台開在花蓮洄瀾灣區的開發案，去年起開始貢獻營收，區內「新天堂樂園」占地 1 萬餘坪，結合影城、AR、VR、溜滑梯的體驗型室內樂園，同時，台灣首間貨櫃星巴克，已在當地開幕。

台開花蓮洄瀾灣區全景。(圖：台開提供)

同時，在目前台商大量回流，造成工業土地及廠房一地難求同時，邱復生說已將花蓮 22 公頃工業區更名為光華樂活創意園區，最小單位 1200 坪，建蔽率 70%，容積率 300%，是台灣容積率最大之園區，目前已有多家企業廠商簽訂意向書，約 18 公頃，佔整體光華樂活創意園區 22 公頃總面積之 8 成多。

根據商仲業者第一太平戴維斯統計，2020 年上半年大型廠房及工業土地交易金額 (單筆交易 3 億元以上) 達到 317 億元，比去年同期增長 19%，是自 2016 年以來的交易新高。