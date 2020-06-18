疫情推一把 機器人指數重回高點

武漢肺炎疫情帶旺機器人產業，推升 ROBO Global 機器人指數自波段低點迅速反彈近 5 成，重回高點。法人指出，疫情改變全球製造業生態，刺激各國政府、企業和消費者對自動化的需求，儘管經濟前景多變，機器人產業中長期向上趨勢沒有改變，逢回可以加碼布局。

根據 Bloomberg 資料顯示，近 3 個月全球股市牛市反撲，其中，機器人相關類股整體上漲 49%，重回波段高點，並超越以科技股為大宗的那斯達克指數，後者漲幅僅 44%，顯示雖然受到疫情的干擾，機器人的投資主流未受動搖。

第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，雖然疫情一度造成股價短期波動，卻無礙機器人的中長期發展趨勢，甚至有推波助瀾的效果，如：自動化物流和配送的需求增加、企業加速自動化生產線的建置，各國政府也積極投入各項資源推動機器人技術研發。

國際機器人協會 IFR 在近期新出具的報告中即指出，全球政府投入機器人研發的金額已超過 10 億美元，其中又以美、中、日、韓、德等 5 大國最積極。日本是全球機器人的創新中心，供應全球超過一半的工業機器人；韓國在過去 5 年內，工業機器人的使用量翻了一倍。

美國的機器人安裝量已連續成長 8 年，在川普政府「製造業返美」的號召下，預期機器人的採用量將更上層樓。中國則急起直追，今年目標包括：發展 3~5 家具有全球競爭力的機器人製造商、提高機器人度到每萬名工人 100 台等。

陳世杰分析，政府、企業和個人對機器人需求激增，主要原因有三：一、強權爭霸，非典型作戰下，科技實力成為未來競爭核心；二、因應去全球化浪潮，供應鏈重組，仰賴更多的自動化生產，解決勞動短缺的問題；三、機器人提供便利性、避免人際接觸，降低疫情的擴散。

因此，陳世杰認為，儘管歐美疫情尚未落幕、中國二次染疫再起、全球各地抗爭事件不斷，全球經濟前景難測，機器人產業的中長期向上趨勢沒有改變，投資人應採取定期定額分批布局，搭配逢回加碼因應。