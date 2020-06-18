〈房產〉房仲業拚留才 永慶調薪平均3% 信義房屋最高調幅7%

永慶房屋集團今 (18) 日宣布逆勢加薪：針對集團總部行政人員依績效表現平均調薪幅度 3%，是永慶集團連續 3 年加薪，下半年持續擴大徵才，集團徵才目標達 3000 人；信義房屋則是與過往相同在 4 月調薪，最高調幅超過 7 %。

信義房屋 (9940-TW) 指出，每年固定 4 月調薪，今年不畏疫情仍在 4 月 1 日調薪，並依員工個人表現，最高調幅超過 7%。

勞動部公布截至 6 月 15 日通報實施「無薪假」企業已達 1323 家，創 2009 年 1 月有官方統計以來新高紀錄，「無薪假」人數更逼近 3 萬人；據人力銀行調查：僅 3 成 2 企業在下半年有加薪計畫；招募意願雖較第二季回升，仍有 2 成 3 的企業第三季無徵才計畫，但永慶房屋則表示調薪並擴大徵才方案的執行。

永慶房屋指出，董事長孫慶餘為感謝總部行政人員在疫情期間全力支援，讓第一線業務人員的服務滿意度持續攀升，因此宣布再次加薪以激勵同仁。同時，考量疫情造成許多企業縮編或放無薪假、裁員，加上社會新鮮人求職大軍即將湧入「後疫情職場」，求職者找工作不易，因此永慶善盡企業社會責任，持續擴大徵才提供更多就業機會，挺員工同時也挺台灣社會。