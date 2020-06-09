〈房產〉三鐵共構站區周邊住宅交易 近一年南港車站最火熱

大台北地區包括台北車站、南港及板橋，因具備台鐵、高鐵、捷運三鐵共構的交通優勢，加上重大建設不斷進駐，吸引許多企業插旗，帶入大量就業人口，替房市增添動能，在交通帶來人流，人流帶來活水的思考之下，近一年來以南港車站周邊交易量最大。

房仲業者盤點雙北市擁有「三鐵共構」轉運樞紐的車站，分別為「台北車站」、「南港車站」和「板橋車站」，永慶房產集團根據內政部實價登錄資料統計近一年三鐵共構站周邊 1 公里內住宅價量，由「南港車站」以 766 筆交易拿下冠軍。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，自 2015 年台北市政府啟動「東區門戶計畫」，將南港打造成具備「軟體、會展、交通、新創、生技」等五大功能中心，引進大量資金，投入公共建設，以三鐵共構「南港車站」作為核心，便捷的交通帶動下，加上國家會展中心、國家生技園區、北部流行音樂中心等重大建設陸續到位，同時具備緊鄰信義計畫區以及內湖科技園區的優勢，讓政府和民間企業加大、加快投資的力度，讓車站周邊機能更加成熟，整個南港也因車站發展受惠。交通樞紐中心、重大建設資源和產業群聚效應，讓南港成功吸引各大知名企業、科技大廠、飯店和商場進駐，如美商 3M、聯強國際、IBM、三井 LaLaport、六福萬怡酒店，帶入大量就業人潮，增添房市動能。

謝志傑補充，眾多的利多消息支撐南港車站周邊房市穩定發展，且房價又相對北市蛋黃區親民，因此獲得許多置產族及在南港工作的購屋族青睞。公寓平均單價落在 47.9 萬元，民眾主要購買路段在東明街、研究院路、重陽路一帶；電梯大樓平均價格落在 61.1 萬元，交易熱門路段為園區街、興中路、重陽路、南港路二段等。

交易排行第二名的是，北市交通核心「台北車站」，謝志傑說明，台北車站位處台北市最核心位置，匯集台鐵、高鐵、淡水線、板南線及機場捷運線，在交通上占有舉足輕重的地位。周邊商圈發展成熟，如京站百貨、新光三越、微風北車，同時緊鄰中山商圈及西門商圈，生活機能也非常完善，讓房價有撐。加上近年台北市政府力推西區翻轉，眾所矚目的雙子星開發案也於去年簽約啟動，帶動台北車站周邊房市，讓不少看好西區門戶計畫未來性的民眾紛紛搶進。公寓平均單價落在 52 萬元，熱門交易路段在中山北路二段、重慶北路二段、林森北路；電梯大樓平均價格落在 68.3 萬元，民眾偏好購屋路段為民生西路、中山北路一段、承德路二段和林森北路。

位於新北市板橋精華區的「板橋車站」，謝志傑指出，板橋車站是新北市交通核心樞紐，在去年環狀線通車後，更串聯起中和、新店、新莊等生活圈，讓交通機能更上一層樓。政府機關鄰近，加上周邊各大百貨、影城林立，如遠百、環球、誠品、秀泰等，飲食採買、生活娛樂機能、商業機能都相當完備。周邊房市除了有豪宅聚落的新板特區外，也有文化路生活圈以及學區完善的海山生活圈等，吸引不少雙北通勤族和有學區考量的家庭作為首選。公寓平均單價落在 36.9 萬元，民眾多偏好於購買在中正路、文化路一段、民權路；電梯大樓平均價格落在 49.5 萬元，民眾主要青睞路段為中正路、中山路一段、府中路、漢生東路一帶。而媲美信義計畫區的新板特區，因地段絕佳、豪宅群聚，房價與周邊住宅有所區別，平均價格約落在 50-70 萬元之間。