〈房產〉後新冠時代 房仲：台灣居住環境優勢將成移民亮點

全台前 5 月建物買賣移轉交易量 8 萬 8817 棟，年減 3.2%，但建商新推案的預售屋、新成屋各項指標在 5 月翻紅，創 6 個月新高，房仲業者與中央大學台經中心產學合作報告分析顯示，台灣房市面臨信心面、產業出口障礙等挑戰，但是本地居住環境的優勢也得到彰顯，有助台灣房地產景氣長期發展。

台灣房屋集團與國立中央大學台經中心產學合作報告分析，後新冠時代台灣不動產趨勢，依中央大學台灣經濟發展中心在 5 月發佈台灣消費者信心指數調查結果，與 4 月份結果相比，總指數下降 8.52 點，創 2009 年 12 月以來新低，顯示一般民眾在疫情蔓延的影響下，消費信心顯著下降。

其中代表房地產信心的「未來半年購買耐久性財貨時機」指標，5 月份調查結果為 88.45，較上個月 97.55 下降 9.1 點，顯示短期房市信心低迷。

台灣房屋智庫表示，目前房市短期影響多為信心層面的影響，交易量與價層面上未有顯著且大幅萎縮下跌情況，因此，只要未來沒出現長期信心下降的趨勢，台灣房市不至於出現衰退情況。

分析也指出，美國銀行經濟學家 Michelle Meyer 預測美國第二季 GDP 將衰退 30%，顯示帶動全球經濟成長的美國經濟正在快速失去成長動能。又美國消費約佔全球消費的三分之一，加上疫情嚴重的其他國家，包括義大利、西班牙、德國、法國、英國等皆為平均國民所得較高的先進國家。這些先進國家的抗疫與經濟表現將成為未來台灣出口挑戰的風向指標，雖然今年第一季因訂單移轉到台灣生產，帶動製造業業績成長，若疫情蔓延導致這些先進國家的經濟活動與消費能力大幅下降，第二季全球貿易量仍不見回穩，最終台灣出口必然受到影響，與出口相關的製造業在第三季將面對考驗。

有利因素方面，分析指出，台灣經濟各層面受疫情影響，房地產景氣在第二季與第三季可能出現短暫低迷情況，但台灣居住環境的優勢卻也得到彰顯的機會，有助台灣房地產景氣的長期發展。相對於其他國家，台灣超前部署，成功抑制疫情蔓延，防疫績效超越歐美等先進國家。台灣在疫情防治上績效卓著，受到國際關注，健保與醫療資源超越其他華人地區，民眾重視公共衛生，民主自由、治安良好。在疫情過後，以上條件將成為台灣在居住環境上的優勢，為吸引他國移民等亮點地區。

主計總處發佈的台灣 3 月份的外銷訂單月成長 40.5%，4 月份小幅衰退 4.7％，可見疫情對台灣製造業的「短期」影響可能利大於弊，受惠製造業轉單效應，台灣經濟在第一季有不錯表現，得以支撐房地產景氣。

台灣房屋智庫表示，台灣防疫成效顯著，從 4 月底至今，每日確診案例明顯無本土感染，社交限制將於 6 月７日解禁，對照國際上疫情持續嚴峻的同時，台灣國內逐步解禁回到正常生活，會出現一波「補償性消費」。政府振興經濟的三倍劵政策即將執行，可望帶動國內觀光旅遊、交通運輸、餐飲等服務業復甦，台灣內需將逐步回升!

今年第一季房屋市場交易量呈現仍屬平穩，綜觀國內外疫情發展、經濟情勢、平均薪資與就業概況，再加以國際原油期貨價格直落影響等因素干擾，市場觀望氛圍濃厚，但根據國立中央大學定期發布的台灣消費者信心指數調查，今年前 3 月代表房地產消費信心的「未來半年購買耐久性財貨時機」調查結果分別為 112.25、111.05、104.45，雖呈現下降走勢，但仍然維持在樂觀狀態，有效支撐台灣房市景氣。