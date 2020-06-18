定期定額更有效？善用日日扣結合停利加碼機制

今年投資市場震幅劇烈，加深投資難度，也帶動了定期定額熱潮，法人建議，目前市場雜音仍未除，定期定額紀律投資尤為重要，可以善用日日扣結合停利加碼攻略，放大投資效益。

今年來在新冠肺炎疫情的攪局之下，金融市場波動劇烈，特別是第一季在市場投資情緒最為恐慌之際，美股多次觸發熔段機制，各資產價格接連下挫，再加上產油國間的爭議也引發史無前例的負油價現象，可說是在短短一、二個月當中就創下多項歷史紀錄，所幸隨著部分地區疫情趨緩、逐漸解封復工之下，帶動金融市場反彈回揚，不過在疫苗尚未問世、二次疫情隱憂之下，加上近期南北韓情勢緊繃、接下來又逢美國大選、美中貿易問題仍懸而未決等等，市場仍舊是雜音紛陳、波動不斷。

有鑒於此，在高波動的環境之下，更加突顯定期定額紀律投資的重要性，的確今年來國人定期定額總人數及扣款金額亦呈現成長態勢。理財專家表示，為了讓定期定額投資更為彈性便利，陸續有投信業者、基金平台、銀行推出定期定額「日日扣」服務，主打天天都可以是扣款日，然進一步觀察各家業者的日日扣功能，現行又以群益投信的「群益日日扣停利加碼攻略」最為完善，不僅具日日扣款設計，還具備逢高停利、逢低加碼、停利轉申購功能，扣款來源除了銀行帳戶外，也可選擇自貨幣市場基金扣款，在機制設計和使用便利性上都更加聰明、更合乎人性。

群益投信總經理陳明輝表示，在疫情發展和經濟走勢都具不確定性之下，定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，同時也是對普羅大眾而言最為簡單方便的投資方式。不過定期定額看似簡單，但也隱含幾個挑戰，舉例而言，當金融市場大幅回檔之際，投資人是否能堅持不停扣？又或是當投資人面臨資金需求時，假設當下市況不佳，投資人可能面臨多年投資一場空，只能選擇延後贖回或者更糟的情境是認賠出場。

陳明輝進一步指出，為了解決上述的投資煩惱，群益投信打造更符合人性、更具投資效率、更容易被有效執行的定期定額聰明投資法「群益日日扣停利加碼攻略」，當獲利達目標水準時即自動停利、落袋為安，投資人也有更足夠的動力持續投資，而當面臨低點時則啟動加碼，以機制來幫助投資人避免落入追高殺低的窘境，協助投資人理性面對市場起伏，不因人性貪婪或恐懼而錯失投資獲利良機。

「群益日日扣停利加碼攻略」具有每月 1~31 日任選扣款日期、可從銀行帳戶或群益安穩貨幣市場基金來扣款等彈性、友善的設計，讓定期定額投資更有感也更能理性操作，同時在系統機制的輔佐下，有助於放大投資效益。