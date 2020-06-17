日本5月國外旅客人數再創新低 台、港不到10人

日本今年 5 月份的外籍旅客人數再創新低，估算只有 1700 人，較去年同期減少 99.9%。就單月份的旅客人數來看，也是繼前月之後再度創下新低。對日本經濟帶來嚴重打擊。

日本政府觀光局 (JNTO) 在週三 (17 日)，公布了 2020 年 5 月份的國外旅客人數。報 1700 人，年減 99.9%。較前月的 2900 人再度下滑，同時也是該統計自 1964 年展開以來，連續 2 個月更新了歷史新低紀錄。

日本 5 月國外旅客人數再創新低 (圖片：AFP)

而在 2019 年 5 月，訪日的國外旅客人數則是報 277 萬人。

主要原因出在新冠肺炎 (COVID-19) 的全球大流行，日本政府為了防疫也持續的拒絕全球 111 個國家、地區的旅客入境。還有各國政府也持續在邊境管制實施嚴格控管，人們也為了預防第二波的疫情而繼續減少外出，都導致了旅行相關需求的大幅滑落。

從國籍與人數來看，在亞洲國家方面，來自中國的旅客人數年減 100%(小數點以下第二位數，進行四捨五入) 至 30 人，來自南韓的旅客人數年減 100% 至 20 人，來自台灣及香港的旅客人數年減 100% 不到 10 人。

歐美國家方面，來自美國的旅客人數年減 100% 至 50 人，來自法國的旅客人數年減 99.9% 至 20 人。幾乎所有國家、地區的訪日旅客人數，全都低於 50 人。