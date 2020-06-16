日多家大型電子廠 正考慮將國外產線移回日本

日本半導體大廠羅姆 (Rohm)(6963-JP)，以及液晶面板大廠的 JDI (6740-JP)，正考慮將國外的製造工程，移回日本國內進行。

《日本經濟新聞》報導，羅姆集中在中國及東南亞進行的後段製程，有部分可能在 2021 財年後期就會移回日本。由於生產自動化的緣故，日本國內外的成本差距縮小。還有在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大影響下，國外工廠接連停工，在供應鏈的重新佈局也似乎會更加擴大。

由於在矽晶圓上製作電路之類的前段製程，正朝著自動化方向發展，多數的日本零件廠商也都在日本當地進行相關生產，另一方面，後段製程的組裝作業因為需要耗費人力，多數案例也都選在薪資水準較低的國家進行。

羅姆在近期研發出後段製程的無人化產線。今年夏天要在日本福岡縣的生產據點設置測試用產線，目標在 2021 財年後期進入量產。該公司的松本功社長在接受《日本經濟新聞》採訪時表示，「如果有了無人化或省人化產線，國內生產就有辦法獲利。」表明該公司正考慮推動將後段製程移回日本。

菲律賓及馬來西亞等地的工廠，在今年 3 月之後由於外出禁令的影響停止生產。松本社長表示「在 2022 財年之前，後段製程的委外生產，要從目前的 1 成水準拉高到 3 成。」這也顯示除了後期製程將移回日本外，也計畫刪減在國外生產的固定費用。

JDI 的菊岡稔社長也在接受《日本經濟新聞》採訪時表示，作為供應鏈重新佈局的一環，「將海外的後段製程移回日本也是檢討議題。」表達他的想法。他表示後段製程的自動化投資正在進行，也說道：「海外及 (日本) 國內的勞動成本差異並沒有那麼的大。還有前段製程與後段製程，若是都在同一地區，材料的運輸成本也會下降。」

日本電子零件大廠的村田製作所 (6981-JP)，若以金額作為計算基準，在日本國內的生產占比達到 65%。該公司在新冠肺炎疫情爆發前，雖降低對於日本國內生產的依賴度，不過在面對這次肺炎疫情所帶來的危機，村田製作所的執行董事中島規巨表示「(日本) 國內生產成為一個強項。不是處於一昧移往海外的狀況。」暗示要強化日本國內事業。