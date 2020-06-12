小摩：未來10年 沙國原油市佔率有望創近40年新高

摩根大通 (JP Morgan)(小摩) 表示，隨著新冠肺炎疫情 (COVID-19) 導致原油投資緊縮，預計未來 10 年，沙烏地阿拉伯的原油市佔率將升至 1980 年代以來最高水平。

疫情導致能源需求遭受前所未有的打擊，今年油價暴跌至少 40％，迫使能源公司必須藉由削減資本支出來改善資產負債表。

小摩預計未來十年，全球石油及天然氣公司的資本支出削減總額將達到 6.25 億美元，而低生產成本和高產能的優勢將有助於沙國大幅提升原油市佔率。

儘管 OPEC 在原油市場的總供應量自 2016 年的 39％，在 2020-2021 年降至 33％，該銀行預計，OPEC 市佔率將在 2025 年恢復至約 40％，在這段期間，沙國的市佔率將自今年的 11.6％，進一步增長到 15％，創下 1980 年代以來最高水平。

小摩分析師 Christyan Malek 表示，資本支出緊縮將導致石油產出減少，預計國際基準布蘭特原油價格將在 2 年內升至每桶 60 美元。

截至台北時間週五 (12 日) 晚間 21:21，國際基準布蘭特原油上漲 1.22%，至每桶 39.02 美元；美國基準西德州中質原油 (WTI) 上漲 0.99%，至每桶 36.70 美元。

此外，小摩預計 2020 年全球石油需求均值為每日 9100 萬桶，較先前預期少 900 萬桶，且石油消費量必須等到明年 11 月才有機會恢復到疫情前的消費水平。

至於消費方面，小摩認為消費模式的變化恐導致近十年的石油需求永久性減少 300 萬桶 / 日，缺乏投資和油田關閉等因素也將使石油供給下滑至少 500 萬桶 / 日。

小摩預計，未來 10 年的石油需求將永久減少 300 萬桶 / 日，且未來 5 年的石油供給量將減少 500 萬桶 / 日以上 (圖：摩根大通)

2010 年代以來的十年間，美國頁岩油產量呈高度成長，但小摩認為近十年內頁岩油幾乎不會再成長，並預計到 2030 年，頁岩油產量將自目前的 1090 萬桶 / 日，微幅提上升至 1100 萬桶 / 日。

Malek 認為：「隨著非 OPEC 國家和美國頁岩油產量下滑，沙烏地阿拉伯將在市佔率爭奪戰中拔得頭籌。」