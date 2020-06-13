〈能源盤後〉市場擔憂供應過剩與新冠復燃 原油本週收低 7週來首見

週五 (12 日) 交易，原油期貨價格溫和收低，WTI 原油和 Brent 原油本週收低，為 7 週來首次，係因市場擔憂供應過剩以及美國新冠疫情復燃。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「由於與新冠病毒相關的擔憂，石油可能仍然脆弱且易遭受下行衝擊。」

石油是受新冠病毒直接威脅的商品之一，再次封鎖關閉和全球經濟復甦延後的可能性對原油來說是壞消息，「就算 OPEC + 同意再延長減產一個月，但從總體上來看，這恐怕對石油沒有什麼支撐力，因為石油打不過 COVID-19 和全球成長隱憂。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 8 美分或 0.2%，收每桶 36.26 美元，為 6 月 1 日以來最低收盤價。

週四 WTI 原油價格重挫 8.2%，為 4 月 27 日以來最大單日跌幅。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 18 美元或或 0.5%%，收每桶 38.73 美元。

週四 Brent 原油價格重挫 7.6%，為 4 月 21 日以來最大單日跌幅，也是自 6 月 1 日以來最低收盤價。

本週 WTI 原油下跌 8.3%，Brent 原油下跌 8.4%，為這 2 種基準原油自 4 月 24 日止的該週以來首次單週收低。

對全球經濟進一步疲弱的擔憂引起了能源需求轉疲的預期，從而使石油價格承壓。

彭博報導，國際貨幣組織 (IMF) 首席經濟學家 Gita Gopinath 表示，全球經濟復甦較預期減緩許多，且面臨到「嚴重傷痕」。

雖然 OPEC + 同意全球減產 970 萬桶 / 日延長實行至 7 月底，但市場擔心新冠疫情復燃，這樣的減產規模可能仍不足以對抗供應過剩。

貝克休斯週五公布，本週活躍的石油鑽井平台數量減少 7 個至 199 個，自 3 月中旬以來，該數據每週均下降，但近幾週鑽機數量下降幅度更大。

與此同時，巴克萊分析師仍看漲原油市場前景，即使他們也預期復甦速度將較 4 月石油危機深淵減緩。

「我們將我們對第二季的估值套在市場上，且估計下半年短缺可能更大，因此我們將 2020 年石油價格預期調漲 4 美元，但對近期曲線仍抱持謹慎。」巴克萊石油戰略副總裁 Amarpreet Singh 週四晚間研究報告指出，他們上修 Brent 原油價格預期至 41 美元、WTI 原油價格預期升至 37 美元。

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