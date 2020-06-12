大摩：特斯拉本週強勢表現 未充分定價美中關係風險

本週三 (10 日) 股價飆破 1000 美元後，特斯拉 (TSLA-US) 一舉超前日本豐田汽車，成為全球最高市值的汽車廠，儘管前景看好，但摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師認為，特斯拉本週的強勢表現仍無法完全反映出美中關係帶來的新興風險。

週三 (10 日) 飆破 1000 美元之後，特斯拉週四 (11 日) 收盤小幅回落至 972.84 美元，大摩已將特斯拉目標價自每股 680 美元下調至 650 美元，暗示下跌空間約為 33%。

特斯拉股價日線走勢圖 圖片：investing.com

中國市場對 Model 3 的強勁需求，加上包含美國在內等市場正逐步重啟經濟，被視為推動特斯拉股價再創新高的關鍵因子。

然而，摩根士丹利分析師 Adam Jonas 卻認為，特斯拉在中國和美國市場的降價幅度很大，顯示輕量車市場在擺脫疫情衝擊同時已不如以往強勁，此外，Adam Jonas 也認為，特斯拉估值面臨的更大威脅在於美中貿易爭端。

自新冠疫情爆發後，美國總統川普頻頻指責中國政府隱匿疫情，加上中國上月底強勢通過「港版國安法」，引發美國強力譴責，川普甚至取消香港特殊貿易待遇作為反制，這讓美中緊張關係再度升溫。

「在特斯拉面臨的眾多風險中，我們會將美中關係的相關風險置於首位。」摩根士丹利上月曾警告，美中間的緊張局勢可能限制特斯拉漲勢，因中國市場佔特斯拉總體營收比重已逐年提升。

不過 Adam Jonas 也表示，近期評估風險的過程中，他可能低估特斯拉在中國的長期增長前景，因車聯網部門營收可能優於預期。