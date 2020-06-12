道瓊期反彈漲近600點 波音、艾克森美孚領漲

此前對於新冠肺炎 (COVID-19) 病例激增的擔憂情緒引爆市場拋售潮，美股期貨週五 (12 日) 收盤狂瀉逾 1800 點，創下近 3 個月來最糟表現，隨後出現反彈並收復部分拋售，週五 (12 日) 美股盤前道瓊期指一度漲逾 600 點，目前小幅壓回至上漲 575 點，其中波音 (BA-US) 盤前大漲近 8%、艾克森美孚 (XOM-US)、蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 則漲逾 2%。

截至台北時間週五 (12 日) 下午 17:42，道瓊期貨指數上漲 575 點，漲幅 2.28%，標普 500 指數和那斯達克 100 期貨分別漲 56.37 和 148.37，漲幅逾 1.5%。

道瓊期貨指數日 K 線圖 (圖：Investing.com)

儘管遭到拋售，標普 500 期貨和道瓊期貨仍較 3 月 23 日觸及的盤中低點高出 37% 以上，其中大部分漲幅來自那些受惠於重啟經濟的股票，包含航空公司、郵輪公司和零售商。

不過，美國航空 (AAL-US)、達美航空 (DAL-US) 和聯合航空 (UAL-US) 於週四 (11 日) 美股交易時段均下跌至少 20%，西南航空 (LUV-US) 也下跌 14%。銀行股如摩根大通 (JPM-US)、花旗集團 (C-US)、富國銀行 (WFC-US) 和美國銀行 (BAC-US) 本週也下跌逾 12%。

美國經濟在央行和政府共同採取刺激措施，加上重新開放為經濟復甦帶來支撐，目前美股正從今年 3 月的低點反彈，然而在經濟逐步重啟，新增病例也隨之提升，市場對疫情復燃的擔憂情緒再起。

然而，針對美國疫情至今未顯緩和，美國財政部長姆努欽受訪表示，第二次封鎖並非可行選項，不考慮再度封鎖美國經濟。

Brewin Dolphin 投資總監 Janet Mui 對表示：「我們看到了部分正面跡象，即最糟糕的時期已經過去，經濟體正在重新開放，但我們同時也看到一些下行風險。」

法國巴黎財富管理銀行 (BNP Paribas Wealth Management) 香港投資服務負責人 Gabriel Chan 表示，在央行向金融體系挹注巨額資金，以及市場對復甦腳步感到樂觀後，全球股市已富有價值。

Gabriel Chan 表示：「這應該是遲來的修正，市場反彈來得太急又太快，似乎暗示著 V 型復甦，實際上恢復正常的路途可能依舊顛簸。」