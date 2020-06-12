美股期貨全線反彈 亞洲盤漲近1%

在 3 月以來最猛烈的拋售，造成美股單日 6% 的暴跌後，投資人恐慌情緒稍減，美國股指期貨在週五 (12 日) 亞洲早盤交易上漲，漲幅緩步上升。

截至台北時間上午 10:28，道瓊期貨電子盤上漲 271 點，標普 500 指數及那斯達克 100 期貨各漲 28.75 及 84.75 點，漲幅約在 1% 左右。

在週四的美股重挫中，標普 500 成份股僅一家上漲，即零售企業克羅格 (kroger)(KR-US)。航空公司、郵輪商及旅遊公司成主要拋售類股，KBW 銀行指數下跌 9%，能源生產商也未逃過跌勢。

美股下跌一個重要原因來自對第二波疫情的擔憂，據 Johns Hopkins 大學數據，亞歷桑那州、南卡羅萊納州及德州等地區，隨著經濟重啟，新增陽性案例又開始增加。不過財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 強調，就算病例增多，美國也不會再次實施經濟封鎖。

由於各州和一些國家放寬了隔離措施，投資者對經濟復甦的前景感到鼓舞，股市在本週之前一直在上漲。

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 認為，由於先前漲幅已超過 30% 以上，出現拋售並不是太糟的事。但隨著各州重啟經濟，現在的問題在於，公司是否能繼續增長？目前來看這確實較為困難。

AxiCorp 首席全球市場策略師 Stephen Innes 認為，目前，除非有無可爭議的證據，表明紐約再次爆發疫情，否則市場行動更多是獲利了結，而不是新的風險擔憂。