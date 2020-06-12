Fed沒做這兩件事 讓投資人如驚弓之鳥、股市崩跌

美國聯準會 (Fed) 表現上沒有做出任何出人意表的事，維持近零利率、承諾持續購債、承諾使用所有工具支撐經濟，市場完全不買單，道瓊指數週四 (11 日) 暴跌逾 1800 點。分析師認為，Fed 之所以嚇壞市場有兩個原因：一是並未調整實質 GDP 等數據的長期預估值，二是點陣圖顯示委員對利率的看法幾乎一致，相當罕見。

MarketWatch 報導，曾任 Fed 官員、現為 Mellon 銀行首席經濟學家的 Vincent Reinhart 說，Fed 並未調整幾個數字的長期預估值，包括實質 GDP 成長、失業率以及均衡實質聯邦資金利率 (the equilibrium real federal funds rate)。

鮑爾解釋，現在評估疫情對美國經濟的長期影響，時機還太早。這代表疫情對經濟的衝擊太大，目前還難以評估。

至於聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 公布的點陣圖， Reinhart 說，FOMC 委員對利率看法驚人地一致，這種情況在以往並不常見。

她說：「點陣圖偶爾和 FOMC 聲明有些出入，大家會注意到那些和其他同僚特別不同的意見，那些格外突出的利率預測。」

M&G 公共固定收益投資長 Jim Leaviss 也說，市場大跌可能是對 Fed「沒做的事」而有的反應。「Fed 昨天應該提出有關殖利率曲線控制的東西，才能超越市場預期。」