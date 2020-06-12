日本《共同社》週五 (12 日) 報導。國際奧林匹克委員會 (IOC) 主席巴赫 (Thomas Bach) 在 11 日表示「目前正 100% 集中在明年的東京奧運，而其他的各種說法純屬臆測。」外界解讀這是對東奧停辦的傳言作出否認。

IOC 主席巴赫曾經在今年 5 月時提到，東奧若是無法如期在明年舉辦，將會考慮停辦。而這次的發言，也等於是對他自己的先前言論作出修正。

東奧組織委員會會長森喜朗，6 月 10 日在 IOC 執委會會議中強調「完全沒有就停辦進行議論。」在東奧舉辦與否的問題方面，他也說道：「在現在這個時間點要對假設的發展作出臆測或討論，時間也還過早。目前也正與 IOC 確認今後方針。」這也顯示目前 IOC 與日方在看法上意見相同。

國際奧委會：全力辦好東奧 其他說法純屬臆測 (圖片：AFP)

IOC 強調「會盡全力與日本的夥伴及朋友們，辦好 2021 年 7 月 23 日至 8 月 8 日在東京舉辦的奧運比賽，使其成為一項慶典。」

IOC 執委會也在 6 月 10 日的會議中，決定了東奧的今後走向。提到會在賽事測試等 200 個項目上刪減經費，並提出 (1) 提供安全、安心的環境、(2) 因延辦所產生的費用要降到最低、(3) 簡單樸素的奧運賽事等，三項基本原則。

IOC 也表示，關於日本政府、東京都、組織委員會的任何提案，他們也都作好議論的準備。在態度上表現出配合的姿態。