美國5月預算赤字飆升至3990億美元、年增92%

美國 5 月聯邦政府預算赤字從去年同期的 2080 億美元擴大至 3990 億美元，年增長 92%，原因是為了遏制新冠肺炎所實施的防疫封鎖措施與經濟刺激政策，導致政府收入銳減、支出大幅增加。

美國財政部週三 (10 日) 發布的報告顯示，5 月份政府收入年減 25%，至 1740 億美元；支出年增 30%，至 5730 億美元。

2020 財政年度至今，聯邦政府預算赤字已達到創紀錄的 1.88 兆美元，較 2019 年度的前八個月赤字水平增長 155%。年初至今的財政收入下滑 11%，至 2.019 兆美元，反觀支出卻增長 29%，至 3.9 兆美元。

財政部高層官員表示，聯邦政府的疫情紓困措施使 5 月份赤字增加約 2500 億美元，4 月份則增加近 9000 億美元；這些數字不包含銀行根據「薪資保護計劃」所提供的 5000 多億美元的可免除貸款。

自 3 月以來，美國國會已經批准超過 3.3 兆美元的緊急支出和稅項減免方案來支持經濟。週三的最新數據顯示，包含 PPP 方案在內，政府已經為經濟刺激措施投入約 1.7 兆美元。

白宮和國會議員們正就新一輪財政刺激計畫進行討論。眾議院民主黨上個月通過一項 3.5 兆美元的救濟法案，其中包括將強化版的聯邦失業救濟金延長至年底，以及向各州政府政府提供 1 兆美元的援助，這令參議院共和黨人對不斷激增的預算赤字感到憂心。