日本Q2大企業信心指數報-47.6 創金融海嘯來新低

日本 Q2 的大企業信心指數出現嚴重惡化，大型企業 (資本額超過 10 億日圓) 全產業的景氣預測調查指數 (BSI) 報 -47.6，是金融海嘯發生後的 2009 年 Q1 (-51.3) 以來的歷史次低紀錄。製造業和非製造業，都嚴重受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響。

日本財務省及內閣府在週四 (11 日) 公布了最新法人企業景氣預測調查，2020 年 Q2 大型企業全產業的 BSI 報 -47.6，較 Q1 的 -10.1 大幅惡化，連續 3 季出現負數。

日本 2020 年 Q2 BSI 調查結果 (圖片來源：日本財務省)

大企業當中的製造業 BSI 報 -52.3，較前季 (-17.2) 出現大幅惡化。指數在製造業的 31 個行業全部走降，這樣的現象也是自 2009 年 Q1 以來再度出現。在新冠肺炎的影響下，造成工廠停工與需求低迷。

而「汽車及相關製造業」出現 -78.2 的數字，「其他製造業」也因為汽車業對塑膠製品的需求減少而出現 -60.7 的結果。

非製造業在 Q2 報 -45.3 (前季報 -6.6)。「服務業」由於住宿、餐飲、娛樂等的來客數減少，報 -44.1。「金融保險業」也因為信用成本增加及案量減少，報 -34.1。

中小企業 (資本額 1 千萬日圓至 1 億日圓) 全產業報 -61.1，出現該統計自 2004 年 Q2 展開以來的歷史新低。

先行展望方面，大企業全產業 Q3 報 -6.6，Q4 報 2.3，多數企業認為會出現改善，其中，大企業製造業 Q3 報 -7.9，Q4 報 6.6；大企業非製造業 Q3 報 -6.0，Q4 報 0.2。中小企業全產業 Q3 報 -27.2，Q4 報 -12.2。

2020 年度全產業設備投資展望方面，報年減 4.4%(上次調查報年減 1.5%)。製造業、非製造業都出現減少的結果。

日本財務省和內閣府認為「在新冠肺炎影響下，企業的景氣預測也反映出整體經濟狀況極為嚴苛。」