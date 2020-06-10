傳三星新一代折疊機Galaxy Fold 2將不支援S Pen

南韓科技巨頭三星電子預期將在今年 8 月份以線上發表的形式，推出最新的 Galaxy Note 20 系列和折疊式手機 Galaxy Fold 2 等新機，如今，更有市場傳言指出，Galaxy Fold 2 將不會支援 S Pen。

科技網站《 Techradar》報導，據三星內部知情人士表示，三星即將推出的 Galaxy Fold 2 不會支援 S Pen 的主要原因在於螢幕的問題。Galaxy Fold 2 預期將與 Galaxy Z Flip 一般，螢幕表面覆蓋一層超薄玻璃 (UTG) 來做為保護，不過 UTG 在螢幕摺疊的狀態時，無法感應來自 S Pen 的壓力點。

消息人士指出，三星曾經提出了幾項解決方案，像是採用聚醯亞胺薄膜 (polyimide films)，或是將 UTG 只應用在折疊轉軸處使用，其他部分則採用更具厚度的玻璃等。然而，這些方案最終都沒有被採納，因此支援 S Pen 的折疊機可能最快要等到 2021 年才會推出。

南韓科技巨頭三星每年 8 月份的 Unpacked 發表會，都會在美國紐約舉行。但是，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，跨國旅行受到限制，加上美國示威活動日益嚴重，三星預期將以線上發表的形式進行發表。

據市場調查公司 Counterpoint Research 的數據顯示，受到疫情影響，三星電子的智慧型手機在今年第一季的出貨量較去年同期下跌 18%，不過該公司仍穩坐全球最大智慧型手機供應商的地位。三星 Galaxy A51 在今年第一季成為全球最暢銷的 Android 系列智慧型手機，對全球出貨量為 600 萬支，市占率達 2%。