中國PPI年減幅度4年來最大 凸顯疫情帶來的製造業壓力

中國週三 (10 日) 公布的生產者物價指數 (PPI) 持續下挫，經濟學家認為，在全球仍籠罩疫情之下，貿易流通及需求均減少，此一數據凸顯了製造業的壓力，PPI 為負值可能會持續一段期間。

中國國家統計局公布的數據顯示，5 月 PPI 為年減 3.7%，為 2016 年 3 月以來最大跌幅，並且高於經濟學家預期。

新加坡華僑銀行 (OCBC Bank) 中國經濟學家 Tommy Xie 認為，可預見的未來，PPI 陷入負值恐怕會成為一種新常態。

中國統計局指出，PPI 下跌的主因，來自於石油和天然氣行業價格下跌了 57.6%，而石油、煤炭及其他燃料加工業價格下跌也達 24.4%。

中國統計局強調，若與上個月數據比較，PPI 顯示一些回穩的跡象，降幅僅 0.4%，比上月收窄 0.9 個百分點。

中國經濟 5 月份的表現，特別是外貿部分，很大程度受到全球疫情影響。數據顯示，中國 5 月份出口收縮，而進口也在進一步下挫，表明關鍵製造業的壓力愈來愈大。

據官方和私人工廠調查也顯示，中國出口訂單大幅收縮。

分析師認為，同時間公布的通膨已有緩解，這為北京提供了更多的政策空間，以減少疫情所帶來的經濟損失。

野村證券分析師發布報告表示，CPI 下滑及 PPI 的年減，將為北京提供更多的空間來實施政策刺激措施，以抵消疫情對經濟的打擊。