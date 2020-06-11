中國5月汽車銷售年增14.5% 連續2個月成長

中國汽車工業協會週四 (11 日) 公布數據顯示，5 月份中國汽車銷量較去年同期成長 14.5%，為連續第 2 個月成長，顯示全球最大的汽車市場，已有從新冠肺炎 (COVID-19) 封鎖期間低點回溫的跡象。

數據顯示，中國 5 月份汽車產量 218.7 萬輛，年增 18.2%，銷量 219.4 萬輛，年增 14.5%。其中乘用車銷量為 167.4 萬輛，年增 7.0%。

這是自 4 月份，時隔 21 個月出現正增長之後，連續第 2 個月見到成長，成長幅度還擴大至兩位數。在此之前，受疫情的打擊，今年 3 月曾出現 43% 的年減幅度，然後於 4 月轉為 4.4% 的年成長。

中汽協官員 Chen Shihua 在線上記者會表示，政府的扶持政策和消費者信心的改善，是 5 月銷售成長的主因，然而，全球疫情的發展，可能會影響中國製造汽車的海外需求。

不過另一方面，新能源車的銷售連跌 11 個月，5 月銷量為 8.2 萬輛，年減 23.5%。新能源汽車包括電池供電的電動車，插電式油電混合動力車和氫燃料電池汽車。

中汽協指出，今年 1-5 月中國汽車累計銷量 795.7 萬輛，年減 22.6%。其中乘用車 1-5 月累計銷量 610.9 萬輛，年減 27.4%。