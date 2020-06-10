中國5月CPI年增2.4% 5月PPI年降3.7%

中國國家統計局今 (10 日) 公布 5 月 CPI 為年增 2.4%，低於預期的 2.7%，前值為 3.3%。中國 5 月 PPI 年減 3.7%，預期 - 3.3%，前值 - 3.1%。

統計局表示，全國居民消費價格 (CPI) 當中，城市上漲 2.3%，農村上漲 3.0%；食品價格上漲 10.6%，非食品價格上漲 0.4%；消費品價格上漲 3.3%，服務價格上漲 1.0%。以 1-5 月計算，CPI 比去年同期上漲 4.1%。

與去年同期相較，食品價格上漲 10.6%，漲幅回落 4.2 個百分點，影響 CPI 上漲約 2.15 個百分點。食品中，豬肉價格上漲 81.7%，漲幅回落 15.2 個百分點；牛肉、羊肉、雞肉和鴨肉價格上漲 4.4%-19.4%，漲幅均有所回落；鮮果、雞蛋和鮮菜價格分別下降 19.3%、14.5 % 和 8.5%，降幅均有所擴大。

統計局指出，生豬產能進一步恢復，豬肉供給持續增加，加之氣溫升高，消費進入淡季，價格繼續下降 8.1%，降幅擴大 0.5 個百分點。

統計局表示，工業生產在 5 月份進一步恢復，市場需求有所改善。與上月相較，PPI 下降 0.4%，降幅比上月收窄 0.9 個百分點。其中，生產資料價格下降 0.5%，降幅收窄 1.3 個百分點；生活資料價格下降 0.3%，降幅擴大 0.2 個百分點。

從調查的 40 個工業行業大類看，價格下降的有 20 個，減少 10 個；上漲的 10 個，增加 2 個；持平的 10 個，增加 8 個。

統指計表示，受國際原油價格變動影響，石油相關行業產品價格降幅有所收窄。其中，石油和天然氣開採業價格下降 9.1%，收窄 26.6 個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格下降 4.0%，收窄 5.0 個百分點；化學原料和化學製品製造業價格下降 1.2%，收窄 1.8 個百分點。

上述 3 個行業合計影響 PPI 下降約 0.24 個百分點，比上月減少 0.52 個百分點。有色金屬冶煉和壓延加工業價格由降轉漲，上漲 1.6%。黑色金屬冶煉和壓延加工業價格由降轉平。此外，煤炭開采和洗選業價格下降 2.9%，降幅擴大 0.6 個百分點。