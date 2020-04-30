軟銀再砍財測！ 估出現9000億日圓虧損

日本軟銀集團 (SBG、9984-JP) 在週四 (30 日) 上午宣布下修財測。依據 IFRS 國際財務報導準則，預估 2020 年 3 月期 (2019 年 4 月至 2020 年 3 月) 的合併財報，將出現 9000 億日圓虧損。而前一個年度則為 1 兆 4111 億日圓的獲利。

然而在消息傳出後，軟銀股價並未出現下挫，當天 (30 日) 股價收在每股 4633 日圓，較上個交易日上揚 0.50% 或 23 日圓，有投資人表示，財報下修是預期中的事情，因此這項消息所帶來的賣壓有限。

軟銀集團股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

軟銀在不久前，才在 4 月 13 日公布財測，預估上年度將出現 7500 億日圓的虧損。不過又在 4 月 30 日作出下修，預估虧損幅度將擴大到 9000 億日圓。

主要理由在於新冠肺炎 (COVID-19) 的全球大流行，還有對美國共享辦公室「WeWork」的投資虧損所致。

另外在營收預測方面則未作出調整，仍維持 4 月 13 日所公布的 6.15 兆日圓。

軟銀在 2019 年 10 月的時候，決定在銀行融資等方式下，對經營陷入困境的 WeWork 營運母公司 We Company 伸出援手。然而在新冠肺炎影響下，外出禁令也對共享辦公室的業績帶來嚴重打擊。營業外損失也從原本預測的 8000 億日圓，大幅增加到逾 1 兆日圓。

還有 2020 年的 1-3 月，預估將出現 1 兆 3765 億日圓的虧損。以日本企業而言，金額如此龐大的單季虧損，是與 2011 年 311 大地震時的東京電力控股 (9501-JP，2011 年 1-3 月報 1 兆 3872 億日圓虧損) 相當。