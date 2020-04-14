瑞銀上修軟銀目標股價 收盤大漲逾5%

瑞銀證券上修了軟銀集團 (SBG)(9984-JP) 的目標股價。這項消息在週二 (14 日) 傳開後，也讓開盤後走低的軟銀股價由黑翻紅。股價在 14 日大漲 5.24% 或 220 日圓，每股收在 4420 日圓。

軟銀集團股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

瑞銀證券於 4 月 13 日，將軟銀集團的目標股價上修到每股 6390 日圓。上修的理由在於，軟銀集團決定處分價值 4.5 兆日圓資產並轉為資金，並決定取得 2.5 兆日圓的庫藏股。還有阿里巴巴 ADR(BABA-US) 目標股價的上修也都有反映其中。

另外軟銀集團也在昨 (13) 日宣布，他們預估 2020 年 3 月期 (2019 年 4 月至 2020 年 3 月) 的合併淨損將達到 7500 億日圓 (上年度為 1 兆 4111 億日圓的純益)，出現近 15 年來的首度虧損。預估年度營收減少 36% 至 6.15 兆日圓，營業虧損達 1.35 兆日圓 (上年度為 2 兆 3539 億日圓的營益)。

旗下規模約達 10 兆日圓的願景基金 (SVF)，也因他們出資的公司們行情大跌，出現約 1.8 兆日圓的嚴重虧損。該基金自 2017 年成立以來的累計投資損益，也恐會轉為輕微虧損。

除了願景基金出現慘賠外，軟銀集團其他方面的投資也並不順利。例如美國共享辦公室「WeWork」等，由於業績表現不如預期，預估將產生約 8000 億日圓的營業外虧損。

軟銀集團在近期內不打算進行其他投資，要把重點放在公司庫藏股的買進。2017 年成立的 1 號願景基金在截至去年底，共在約 90 家的新創公司投入約 9 兆日圓，投資動作已大致告一段落。

而規模更大的 2 號願景基金也因為集資過程不順，原本打算投入集團自家資本的計畫，也將暫時凍結。

瑞銀證券分析師高橋圭於報告書中指出，在帳面上出現鉅額虧損，很可能導致投資人的不悅。但願景基金的業績不振也都已反映在股價上頭，這回公布的損失規模其實沒有帶來多大衝擊。股市要出現大幅翻轉，還有待肺炎疫情告一段落。他預估軟銀股價還有很大的上漲空間。