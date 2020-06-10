日本眾院通過總額近32兆日圓的第2次補正預算案

日本眾議院在週三 (10) 通過總額高達 31 兆 9114 億日圓的第 2 次補正預算案，在內容上也多與新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的相關對策有關。在送交參議院審議後，預計週五 (12 日) 就會正式成立通過。

日本眾議院在 6 月 10 日的中午過後，今年度的第 2 次補正預算案，在執政黨多數的贊成下通過。

來自於一般會計的歲出追加高達 31 兆 9114 億日圓，創下日本補正預算案的歷史新高。所需財源全部來自追加發行的國債，事業規模上看 117.1 兆日圓。

預算的主要用途將投入企業的僱用補助，以及租金補助。也新設制度，勞工將可不用透過企業來申請給付金。還有 2 兆日圓預算，會作為地方政府肺炎對策的臨時補助金。

日本的立憲民主黨、國民民主黨等在野黨，由於此次預算案是肺炎疫情對策的緣故，在立場上也轉為贊成。而日本共產黨則是因為預算案中，在尚未決定用途的預備費編列了 10 兆日圓預算而反對。10 日上午在眾議院進行審議前，在野黨方面也在預備費編列方面，提出壓縮到 1.5 兆日圓的提案，不過也遭到否決。

日本財長麻生太郎也在參、眾兩院的財政演說提出說明，預備費中的 5 兆日圓，有約 1 兆日圓將用於僱用及生活支援，還有在中小企業的營運支援以及醫療體制的強化也會各提供約 2 兆日圓。

日本立憲民主黨的安住淳國會對策委員長，在 10 日上午告訴記者們「我們的提案在大致上都有被納入當中。雖然對預備費相當不滿，不過也在不得不同意的立場下面對了此次的預算審議。」