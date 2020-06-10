大空頭巴斯豪賭聯繫匯率制度脫鉤 可能沒這麼容易

2008 年金融危機爆發前靠做空次級房貸而大賺一筆的避險基金大亨巴斯 (Kyle Bass)，據悉正在募集資金，押注港元兌美元聯繫匯率將在 18 個月內崩潰，但有市場意見認為，在香港金管局的捍衛之下，巴斯可能將會剎羽而歸，一如先前索羅斯狙擊港幣失敗一般。

《彭博》引述消息人士透露，創辦 Hayman 資本管理公司的巴斯成立一檔新的基金，利用選擇權合約把資產以 200 倍槓桿放大，如果港元兌美元脫鉤並重貶 40%，基金將獲得 64 倍的可觀收益，但假如 18 個月後港元兌美元聯繫匯率依然穩固，這筆投資將血本無歸。

就算對巴斯這樣的投資大亨來說，這筆交易都顯得大膽，他在 2008 年金融危機爆發前逆勢做空美國房市，成功大賺一筆，但之後的押注都並未獲致太大成功，包括做空日本公債和人民幣，巴斯皆是以慘賠收場。

港元兌美元聯繫匯率從 1983 年實施至今，曾面臨來自投資大亨索羅斯 (George Soros) 等方的多次狙擊，但都安度危機。

港元兌美元走勢 (來源: Bloomberg)

香港財政司司長陳茂波本月稍早表示，已經準備好捍衛港元匯率，假使白宮政府實施制裁，中國將透過換匯額度提供美元。

香港金管局則說，目前並未看到資金外流的證據，數據顯示 4 月銀行存款增加、房價只比 2019 年歷史高點回跌 5%，而港股從 3 月起隨著全球股市一同大漲，根據金管局，目前香港擁有約 4400 億美元外匯存底，是本地流通資金的兩倍有餘。

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