〈每日外資外匯觀點〉聯準會鴿派還是更鴿派？恐都讓美元進一步走弱

週三亞洲盤交易時間，美元指數進一步下跌，來到 96.1065 的三個月低點，今晚市場關注美國聯準會利率決議及 CPI 數據公布。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

市場預期台北時間週四 (11 日) 凌晨 2 時的聯準會利率決議，將維持利率接近零的水平，西太平洋銀行表示，聯準會在疫情期間成功提振市場情緒方面已取得巨大成功，投資者關注 FOMC 自 2019 年 12 月以來一直未公布的利率預測的點陣圖，以及對收益率曲線控制等措施的討論。

道明證券預期聯準會 FOMC 會議基調將維持鴿派，並將繼續壓低實質利率，而且宏觀方面的影響有助推升金價，加拿大皇家銀行財富管理董事總經理 George Gero 並上看金價至 1800 美元。

富國銀行在 FOMC 會議召開前先抱持觀望，雖然近期部分貨幣兌美元的動能暫歇，但在 FOMC 會議前不打算買進美元。

摩根士丹利也認為市場對聯準會基調略偏鴿派的預期，以及聯準會主席鮑爾將發表維持對經濟前景擔憂的談話，將讓美元進一步走弱。

加拿大帝國商業銀行表示，FOMC 會後聲明可能會較市場普遍預期得更為鴿派。

不過，也有分析師認為最新的美國非農就業數據非常強勁，投資者對經濟複甦的信心，已促使部分交易員放棄押注負利率，聯準會本周決議可能強化拒絕負利率的信號，甚至可能釋放偏鷹派的信號，倘若如此，美元將有機會進行反彈。