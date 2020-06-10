美小型企業主認為衰退期短暫 樂觀情緒創2017年以來最大升幅

一項最新的調查顯示，美國小型企業主對未來感到更為樂觀，並期望美國經濟隨著解除封鎖，任何衰退都將是短暫的。

美國全國獨立企業聯合會 (NFIB) 週二 (9 日) 發布的調查顯示，5 月份小型企業的樂觀情緒上升了 3.5 點，至 94.4，是這一指數自 2017 年以來的最大漲幅。

不過，儘管漲幅超過預期，指數仍然遠低於疫情前在 2 月達到的 104.5 點。

NFIB 首席經濟學家 Bill Dunkelberg 表示，隨著各州開始重新開放，小型企業將繼續應對新的經濟形勢。「目前尚不確定消費者何時會感覺安心，重新回來照顧小企業的生意，但企業主正在採取必要的預防措施，以安全地重新開業。」

另一方面，企業主雖然重新開業並召回員工，但對不確定性仍有些恐懼。這項調查中的不確定性指數，在 5 月份增加了 7 點，至 82。

對於未來 6 個月的指數於 4 月份升高 24 點後，在 5 月份再升 5 點。展望指標升至 2018 年 8 月以來最高，表明企業主預計經濟衰退會比較短暫。

構成樂觀指數的 10 個成分指標中，有 8 個在 5 月份得到改善。

有 8% 的小企業主還表示，他們計畫在 5 月份創造新的就業機會。NFIB 稱，這種新的就業機會部分是由「薪酬保護計畫」推動的。