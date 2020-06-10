Max墜機事件都撐過來了！旅行需求復甦 無畏砍單量 波音看俏

雖然波音 5 月份遭取消的訂單量仍多於新接獲訂單量，但 Benchmark 分析師 Josh Sullivan 週二 (9 日) 表示，隨著旅行需求復甦，波音 (BA-US) 股價有更多上行空間，因此他重申波音「買進」評級，並將目標價提升 80 美元，達每股 260 美元，隱含 17% 上漲空間。

波音 5 月份接獲 9 架飛機新訂單，但遭砍單 18 架之多，其中包含 14 架 737 Max，另含為 UPS 一架 747 貨機調換交機時間。波音遭目前未交付訂單量縮減至 4744 架，為 2013 年以來最低水平。

Sullivan 先前將波音股價定在 180 美元，6 月初波音已經超越該水準，週二 (9 日) 波音下跌約 6%，以每股 216.74 美元作收。

Sullivan 在研究報告中提到，「波音的命運和其各家航空公司一樣，與乘客重返航空旅行的意願息息相關。」

此點無庸置疑，而近期美國航空需求狀況也令人鼓舞，過去一週約有 260 萬人通過美國機場的運輸安全管理檢查站，與 2 個月前相比，數據成長了 228% 之多。

Sullivan 指出，雖然這乘客流量仍較去年同期少了約 80%，但以目前的變化速度來說，這數據表明國內需求可能夏季末就會恢復到 2019 年一半的水準。

旅行需求前景改善，這已經提振了波音股價，過去一個月漲價近 2/3，航空股同期平均漲幅高達 60% 之多，遠勝於同期大盤表現，例如道指同期僅上漲 12.4%，而 S&P 500 漲幅不到 10%。

波音一個月股價走勢

然而，雖然 Sullivan 對波音信心滿滿，但追蹤波音的分析師中，僅有略高於 40% 的分析師給予「買進」評價，較道指中平均獲買進評級比例 55% 低了不少，不似 2019 年 10 月波音修復 737 Max 問題以來，其股價一直相對看漲的光景。

Jim Cramer 週二也表示看到波音的機會，「我真的覺得波音還可以，因為我想 Max 就快要獲准復航了，不用等太久，到時候要賣出就可以賣了。」

然而，他對航空股抱持謹慎，因為飛機不像建築物，「我們聽到很多關於健康與疾病相關的飛行安全訊息，但在建築物中，你可以阻止生病的人進入，他們不會坐在你旁邊，但搭飛機的時候，沒有人可以阻止生病的人坐你旁邊，這就是大眾對飛行的最大恐懼，航空股現在已經有很大變動，我認為應該趁每回漲勢中把一些獲利結算出場。」