英特爾第10代處理器在台上市 板卡廠營運添動能

處理器大廠英特爾 (INTC-US) 今 (13) 日舉辦第 10 代 S 系列桌上型電腦處理器線上發布會，宣布攜手華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW)、華擎 (3515-TW)、聯想、宏碁(2353-TW) 等品牌廠推新品，預計 5 月陸續上市，法人看好，台板卡供應鏈營運將添動能。

英特爾繼推出第 10 代 H 系列處理器後，再度宣布推出第 10 代 S 系列桌上型電腦處理器，英特爾客戶運算事業群發言人李昆龍表示，新一代處理器瞄準電競商機，畫面延遲將從一般電腦 150 豪秒，電競電腦普遍延遲 60-90 毫秒，未來希望將延遲降至 40 毫秒以下，其中，i9-10900K 處理器更將成為現階段全球最快的電競處理器，最高時脈可達 5.3GHz。

不過，因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，這是英特爾首度用線上直播形式舉辦媒體暨分析師說明會，規模則僅次於英特爾總部，英特爾也重申三大原則因應疫情，包含保護員工健康、確保營運無虞以及繼續為客戶提供服務支援。

展望今年，法人表示，今年雖然有新冠肺炎疫情衝擊，但宅經濟商機持續發酵，包含筆電、顯示器、商用產品銷量逆勢成長，下半年隨著英特爾、輝達、超微持續推出新品、市場需求回溫，都有助台系板卡廠營運，今年營運可望逐季增溫。