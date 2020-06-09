疫情危機下流動性成勝敗關鍵 FAANG將成最大贏家？

在新冠病毒引爆的經濟危機中，贏家和輸家各執一方，市場認為隨著經濟逐步開放，流動性相對較高的企業將獲取擴大市場主導地位的機會，贏家包含深受投資人喜愛的 FAANG，反之高度負債的企業和總體經濟將持續落後。

市場分析認為，隨著美國陸續開放經濟，現金充裕的臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Netflix (NFLX-US) 以及谷歌 (GOOGL-US) 母公司 Alphabet 等科技巨頭將成為這波疫情的大贏家，大型零售商沃爾瑪 (WMT-US)、好市多 (COST-US) 也可能因此掌握領先地位。

至於獲利微薄的中小型企業則特別容易受傷害，儘管這些企業多半已藉政府紓困計畫獲取幫助，然而在充滿疫情威脅的環境中，他們仍須面臨高度不確定的經濟前景，JC Penny、J.Crew 和 Hertz 等具有一定代表性的美國企業皆在這波危機中不支倒地。

光是在今年 5 月，就有 28 家總債務高達 5000 萬美元的企業向法院申請破產保護，今年前 5 個月申請破產的企業總數也達到 99 家，為 2009 年以來最高水平。

(圖：Bloomberg)

然而對於企業巨頭來說，淘汰者將成為他們提升獲利的驅動力，摩根大通首席美國經濟學家 Michael Feroli 指出，這可能是股市表現與經濟基本面脫鉤的原因之一。

事實上早在疫情爆發前，產業巨頭以扼殺競爭來提升獲利的問題便備受經濟學家關注，萊斯大學教授 Gustavo Grullon 同其他研究人員發表的論文中指出，過去 20 年內，美國 75% 產業中的頂尖企業市佔率仍不斷成長，市場高度集中意味著財富自中小企業流向大企業的趨勢正在加速。

美國多數產業中，大型企業的市佔率仍持續在擴大 (圖：Bloomberg)

哈佛大學甘迺迪政府學院資深研究員 Megan Greene 表示：「市場集中度顯著提高將削弱工人在薪資談判上的能力，因為有資本市場准入權的大公司將接管那些逐漸消失的小型獨立商店。」

諾貝爾獎得主 Joseph Stiglitz 說道：「美國的企業巨獸將擁有更龐大的市場力量。」

投資銀行 Lazard 執行長 Ken Jacobs 也認為，即使經濟重啟，缺煩足夠現金流的企業也將面臨麻煩，他認為，部分企業缺乏資金疏通，第二波破產浪潮可能會在今年夏天展開。

紐約大學斯特恩商學院名譽教授 Edward Altman 預計，今年巨額破產數量將創歷史新高，超過金融危機時期的最高破產數，垃圾債券違約率也將飆升。他認為除了疫情影響外，此前累計的大量債務也是導致企業違約一大因素。

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