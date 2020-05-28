繼Hertz後又一例！全美第四大優勢租車聲請破產

隨著新冠肺炎 (COVID-19) 爆發後，封城封國的政策重創租車業者，其中 5 月 22 日美國百年租車公司 Hertz 聲請破產保護，而排名美國第四大租車公司的優勢租車 (Advantage Vehicles) 也不敵疫情挑戰，於週二 (26 日) 也聲請破產保護。

由於疫情明顯影響美國國內活動，封城封國的政策重創美國租車業者，機場租車更是幾乎崩潰；據美國交通安全部門調查顯示，4 月機場乘客年成長率下滑 9 成，而 5 月依舊下滑 89%，其中機場租車更是優勢租車的主要業務，也成為壓垮優勢租車的原因之一。

對於優勢租車而言，若主要營收出現問題時，優勢租車仍能藉由二手車市場出售租車以度過難關，然而，二手車交易市場於 3、4 月受疫情影響使交易和流動性幾乎凍結，使得優勢租車雪上加霜。

據美國財經部落格《Wolf Street》分析，過去優勢租車多運用債務來建立公司的車隊，從資產負債表來看，優勢租車資產僅 5 億美元，而負債卻已高達 5-10 億的規模，如今營收金流出現困難時，龐大的負債使其步上 Hertz 的後塵。

即使近期二手車批發市場已逐漸回暖，但二手車價在 4 月以下跌 12%，且目前交易量水平仍非常低；此外，當往後租車公司合併後，未來幾月二手車市場恐有 1 百萬輛汽車將被釋出，二手市場價格恐承受更大壓力，對於能擁有優勢租車汽車產權的債權人而言，將會是一大夢魘。