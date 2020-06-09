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美股投機狂熱愈來愈嗨 齊聚火山頂上開趴

美股投機狂熱愈來愈嗨 齊聚火山頂上開趴。(圖：AFP)
美股投機狂熱愈來愈嗨 齊聚火山頂上開趴。(圖：AFP)

美股那斯達克指數再度創下歷史新高，反彈飆漲的走勢為近 10 年來罕見，而在美股大漲的背後，投機者在選擇權市場買進買權 (buy call option) 之總持倉水位也已來到近 20 年新高，Sundial Capital Research 認為，市場過度投機的行為恐對股市中期走勢不利。

Sundial Capital Research 創辦人 Jason Goepfert 表示，上週美股交易員繼續進場買進買權，累計持倉量已達 3560 萬口的買權部位，比 2 月時投機狂熱時的 2870 萬口更加狂熱。

上周交易員瘋狂買進 3560 萬口看漲期權多單 (藍線)。(來源：Bloomberg)
上周交易員瘋狂買進 3560 萬口看漲期權多單 (藍線)。(來源：Bloomberg)

在美股方面，2 月投機狂熱達到高點時，散戶建立了 750 萬美元的多頭持倉，上週更建立了 1210 萬美元的多頭持倉，增幅同樣驚人。

對市場出現這種投機買盤過熱的情形，Goepfert 認為，期權交易者過度押注股市上漲，這樣很容易在數週、甚至數月內導致 S&P  500 指數等指數出現修正。

而美股對沖基金在堅持了數月之後終於認錯，現在也紛紛重新回流股市，據高盛在最新的每週風險部位報告中指出，儘管對沖基金的總槓桿率下降了 2.5%，來到 247.1%，但淨槓桿率卻上升 1.0%，來到兩年多來的最高水平 75.0%。

美國聯準會 (Fed) 無限寬鬆的措施提振市場對經濟反彈的樂觀情緒，週一 (8 日) 道瓊指數收至 15 週來的高點， 3 月低點以來的反彈幅度幾乎達到 45%，而 Nasdaq 指數更是創下歷史新高紀錄。

Sundial 認為，目前期權市場進行投機活動的主力是交易規模較小的交易者，上周小型規模交易者買進看漲期權的部位占總交易量 50% 以上，為 2000 年以來新高。

而從過去的經驗來看，看漲的小型規模交易者部位占交易量的 45% 以上時，美股兩個月後的跌幅約 3%，一年後的跌幅約 15%。

Goepfert 說，小型規模交易者正在積極賭上自己的運氣，試圖與依靠歷史經驗較準的相反指標交易者一起追逐漲勢，似乎正承受著愈來愈大的風險大。

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