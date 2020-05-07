疫情來襲撐不住 美國大型奢侈品百貨申請破產保護

繼本週稍早知名服飾品牌 J. Crew 聲請破產保護，美國奢持品百貨尼曼馬庫斯 (Neiman Marcus) 週四 (7 日) 同步跟進，成為全美第二家因不敵疫情申請破產保護的大型零售商。

尼曼馬庫斯週四於德州聲請破產保護，以便進行 40 億美元的債務重整，該公司表示已自債權人獲取 6.75 億美元融資，幫助在破產程序中維持部分營運，此外，債權人還承諾提供 7.5 億美元額外融資計畫，幫助企業在退出破產保護後獲得更多流動性。

尼曼馬庫斯並表示，將在今年秋天宣告破產，屆時所有業務將歸於債權人。

執行長 Geoffroy van Raemdonck 在聲明中表示：「與多數企業相同，疫情大流行為我們帶來前所未有的打擊，為業務帶來龐大壓力，不過，與債權人的協議使我們在大流行期間得以獲取流動資金來經營業務，幫助我們加快轉型腳步，並重整財務結構。」

隨著疫情延燒，美國梅西百貨 (Macy’s)、J.C. Penney、Nordstrom 等百貨集團紛紛倒下，因防疫政策導致需求大減，被迫關閉分店和裁減員工，這些集團甚至必須尋求融資並聲請破產保護，百貨業零售業已陷入寒冬。

(圖：AFP)

事實上在疫情爆發前，這家大型百貨已面臨線上零售的強烈競爭，迫使其在今年 3 月關閉 43 家分店，且將近 1.4 萬名員工被迫放無薪假。

該公司週四表示，已將部分 Neiman Marcus、Bergdorf Goodman 和 Last Call 商店的關閉期限延長至 5 月 31 日。

擁有 112 年悠久歷史的尼曼馬庫斯集團長期以來以高檔品牌和強大的消費者服務而聞名，旗下包含 40 家 Neiman Marcus 百貨商店、2 家 Bergdorf Goodman 精品商店和 26 家季末商品促銷店。