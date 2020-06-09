〈台積電股東會〉劉德音：美方補助是赴美設廠定案關鍵

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (9) 日召開股東會，談及赴美設廠議題，董事長劉德音呼籲，美國政府針對重要科技，應提供投資優惠，否則成本太高將讓廠商無法生存，他也說，設廠廠址已確定，是否定案關鍵在美方的補助，若美國聯邦與州政府能確保補助成本差距，美國廠毛利率就會與公司整體差不多。

劉德音表示，美國享受全球化的低價商品，但當地的產業投資成本太高，有些重要科技應給予廠商投資優惠，才不會扭曲市場機制，也能提高廠商投資美國意願，尤其美國人才、文化對全球企業具吸引力，唯獨成本太高，恐使廠商難以生存。

台積電日前宣布，將在美國亞利桑那州建 5 奈米晶圓廠，劉德音表示，廠址已確定好，是否赴美關鍵在政府補助，目前仍在商談中，盼美國聯邦與州政府能補貼台積電在台、美兩地間設廠的營運成本差距。

劉德音透露，美國政府非常積極，盼能推動當地半導體產業發展，目前有待美國眾議院、參議院同意通過半導體振興計畫法規，還需要一些時間，若該法規能通過，將再積極著手準備在美建廠事宜，且有意前往美國設廠的台灣下游廠商，也可享有補助，目前已有半導體氣體、光阻劑等廠商有意願加入。

市場也關注，台積赴美建廠成本偏高，單廠營運獲利時間，劉德音則說，若美國聯邦政府與州政府能確保補助成本差距，美國廠毛利率與公司平均差不多，當然能獲利。他也說，台積電不直接與美國軍方做生意，美國設廠有與客戶談過，生產的都是商業產品。

至於選址亞利桑那州的原因，劉德音指出，亞利桑那州是許多年輕人想去的地方，也有些半導體產業鏈，水資源充沛、電價便宜，且為 100% 綠色電力，土地也非常廣大，這是西岸無法取得的優勢。