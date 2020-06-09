〈聯詠股東會〉總座：手機需求8月回溫 OLED+TDDI滲透率增 今年營運將續創高

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今 (9) 日召開股東會，總經理王守仁看好，隨著各地經濟重啟，手機拉貨力道最慢 8 月回溫，加上 OLED DDI、TDDI (觸控暨驅動整合 IC) 滲透率持續上升，全年出貨將成長，營運可望續創高。

王守仁指出，4、5 月時終端需求降低，加上印度組裝廠停工影響，TDDI 拉貨力道趨緩，不過，近期隨著歐美、印度市場陸續解封，預計客戶最慢 8 月開始重啟拉貨。

聯詠 4、5 月雖然 TDDI 拉貨趨緩，但營收仍創新高、次高，顯見其他產品如 OLED DDI、SoC 成長動能強勁，累計前 5 月營收達 296.48 億元，年增 13.78%。

此外，韓廠退出 LCD 市場，同樣有助台、中系面板廠取得更多市占，王守仁看好，聯詠將隨客戶成長，SOC 拉貨動能將一路延續至第 3 季。

OLED 驅動 IC 方面，王守仁指出，上半年出貨符合預期，出貨優於去年全年，今年在高階 5G 手機帶動下，出貨成長幅度顯著。

TDDI 方面，今年手機將持續從原先 HD 外掛式移轉至 TDDI，估 TDDI 滲透率續揚，維持年初法說看法，達 6.5 億套，看好近期 5G 手機逐漸從高階，滲透至中階機種，客戶採用高刷新率 TDDI 意願高，預計未來 4G 手機也將導入高刷新率 TDDI，有助銷售單價持穩。

展望全年，王守仁認為，儘管全年有不確定因素，但 5G 趨勢仍在，聯詠 OLED 驅動 IC、TDDI 出貨將持續成長，帶動今年營收續創新高。