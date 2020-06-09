新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

〈聯詠股東會〉總座：手機需求8月回溫 OLED+TDDI滲透率增 今年營運將續創高

聯詠總經理王守仁。(鉅亨網資料照)
聯詠總經理王守仁。(鉅亨網資料照)

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今 (9) 日召開股東會，總經理王守仁看好，隨著各地經濟重啟，手機拉貨力道最慢 8 月回溫，加上 OLED DDI、TDDI (觸控暨驅動整合 IC) 滲透率持續上升，全年出貨將成長，營運可望續創高。

王守仁指出，4、5 月時終端需求降低，加上印度組裝廠停工影響，TDDI 拉貨力道趨緩，不過，近期隨著歐美、印度市場陸續解封，預計客戶最慢 8 月開始重啟拉貨。

聯詠 4、5 月雖然 TDDI 拉貨趨緩，但營收仍創新高、次高，顯見其他產品如 OLED DDI、SoC 成長動能強勁，累計前 5 月營收達 296.48 億元，年增 13.78%。

此外，韓廠退出 LCD 市場，同樣有助台、中系面板廠取得更多市占，王守仁看好，聯詠將隨客戶成長，SOC 拉貨動能將一路延續至第 3 季。

OLED 驅動 IC 方面，王守仁指出，上半年出貨符合預期，出貨優於去年全年，今年在高階 5G 手機帶動下，出貨成長幅度顯著。

TDDI 方面，今年手機將持續從原先 HD 外掛式移轉至 TDDI，估 TDDI 滲透率續揚，維持年初法說看法，達 6.5 億套，看好近期 5G 手機逐漸從高階，滲透至中階機種，客戶採用高刷新率 TDDI 意願高，預計未來 4G 手機也將導入高刷新率 TDDI，有助銷售單價持穩。

展望全年，王守仁認為，儘管全年有不確定因素，但 5G 趨勢仍在，聯詠 OLED 驅動 IC、TDDI 出貨將持續成長，帶動今年營收續創新高。

相關個股

延伸閱讀

相關新聞